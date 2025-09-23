«El proyecto pretende favorecer el acceso al mercado laboral a personas con dificultades»

La Rioja Martes, 23 de septiembre 2025, 14:47 Compartir

El Plan de Empleo para Personas Vulnerables es un proyecto desarrollado por Cruz Roja en La Rioja que promueve la integración en el empleo de las personas en riesgo de exclusión, favoreciendo la mejora de su empleabilidad y su acceso al mercado de trabajo, poniendo especial énfasis en el desarrollo de sus competencias digitales. Este proyecto se convierte en una importante herramienta para favorecer una inserción estable y de calidad en el mercado de trabajo de aquellas personas que más difícil lo tienen.

El programa, que ha recibido el impulso de Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, está destinado a personas mayores de 45 años, jóvenes, personas con discapacidad, las mujeres en dificultad social y víctimas de violencia de género, parados de larga duración, inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados constituyen los perfiles prioritarios de intervención del proyecto. Se trata de personas y colectivos que, por sus características, cuentan con vulnerabilidades en los ámbitos sociales, económicos y laborales que provocan mayores tasas de desempleo y barreras de acceso al mercado de trabajo. Algunas de sus principales características son tener un nivel educativo bajo, trayectorias laborales intermitentes, carencia de ingresos, desconocimiento del mercado, dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y personal, escasas competencias digitales, vivienda inestable, carencia de redes de apoyo, riesgo de deterioro de su salud emocional y física…

El proyecto desarrolla itinerarios integrales de empleo con 285 personas directas (855 beneficiarios indirectos) en los que participan 100 empresas colaboradoras. Según los datos de Cruz Roja, al menos un 70% de las personas mejorará su empleabilidad y un 40% accederá al mercado de trabajo.

LAS CLAVES El proyecto ofrece una respuesta integral a sus dificultades de acceso al mercado de trabajo

Todas las acciones de los itinerarios se interrelacionan entre sí, son flexibles y están adaptadas

Cruz Roja cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios

Cada año, más de un 40% de los atendidos encuentra empleo tras pasar por el programa

En función del resultado del diagnóstico inicial individualizado se establecen las fases y las actividades que cada participante debe realizar de manera individual y/o grupal, basadas en el análisis de la situación global de la persona, de las competencias que ha desarrollado a lo largo de su vida personal y profesional, así como de las fortalezas y debilidades que tienen y los obstáculos y oportunidades que éstas encuentran en su entorno sociolaboral. Todo el itinerario se desarrolla con una triple perspectiva competencial, de género e intercultural de manera transversal y correlacionada. Las acciones de los itinerarios se interrelacionan entre sí, son flexibles y están adaptadas en cuanto a metodología, contenidos, tiempo e intensidad a la realidad de cada persona haciendo hincapié en la complementariedad con otros recursos que garanticen la inclusión activa.

Las principales actuaciones del programa son orientación laboral, realizada tanto en sesiones individualizadas como en grupos; formación para tratar de aumentar su empleabilidad; intermediación laboral y colaboración con administración, entidades y empresas de inserción y, finalmente, otras medidas que implican al participante en la realización de su itinerario a través de ayudas económicas, acompañamiento, prestación de servicios…

Para desarrollar este proyecto, Cruz Roja cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios con amplia experiencia y formación, así como con las infraestructuras, recursos y sistemas de calidad necesarios. Además, los sistemas de gestión de actividad y económicos, basados metodológicamente en respectivos proyectos marco, cuentan con más de 21 años de experiencia.

Cada año, más de un 40% de las personas atendidas encuentra empleo gracias a su paso por el programa. Además, se fomenta la transformación social haciendo frente a las situaciones de vulnerabilidad de las personas. Claro ejemplo de ello es que un 70% de los participantes reflejan en las evaluaciones postintervención un crecimiento en su nivel de empleabilidad, constatando la reducción de sus vulnerabilidades: la laboral, mediante las acciones de capacitación y el aprendizaje en prácticas; la social, sensibilizando al empresariado y la sociedad en materia de no discriminación por edad, sexo u origen y abordando la interculturalidad; y la económica, a través de la derivación a ofertas de empleo y el apoyo de otras áreas de Cruz Roja en la cobertura de sus necesidades.

Por tanto, el programa resulta de vital importancia para las personas y las empresas, que con su participación contribuyen a la consecución del objetivo de integración de los colectivos vulnerables y logran prestar adecuadamente sus servicios.