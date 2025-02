«El próximo curso la ayuda de Bachillerato será, como mínimo, igual que este, veremos si podemos abordar alguna subida»

El curso pasado imprimió algunos retoques al curso ahora en marcha. Fueron algo así como ajustes de pequeña intensidad, salvo el regreso a la zona ... única de escolarización, pero se comprometió a darle prácticamente la vuelta como a un guante al modelo de su predecesor en el cargo. Eso sí, sin hacer tabla rasa. En el ecuador de este año académico, Alberto Galiana (Logroño, 1971) está inmerso en los preparativos del siguiente. Un curso que se podría decir de transición y en el que el consejero de Educación no prevé las grandes novedades que sí llegarán en el 2026-2027.

– Queda poco para que comience el periodo de escolarización. ¿Se saben ya fechas?

– Empezará en plazos similares a los del año pasado.

– ¿El lunes 3 de marzo?

– Sí

– Justo ahora hace un año le pregunté por las novedades de la escolarización, entonces se suprimió la zona única, se rebajó la ratio, pero me dijo que los cambios de calado llegarían en el 2025-2026. ¿Será así?

– Tiene que haber un cambio en la normativa de escolarización que tiene que ser progresivo porque hay que tramitar un nuevo decreto y a su vez también una orden que lo desarrolle. Estamos ya con el borrador preparado del nuevo decreto. Mi previsión es que se apruebe en estos próximos meses, pero no entrará en vigor este año, sino el siguiente.

– ¿Qué novedades introduce?

– Todavía es prematuro plantearlas abiertamente, pero fundamentalmente son de dos maneras: de índole técnica, con algunas cuestiones que hemos observado que pueden mejorarse desde el punto de vista de la gestión, pero sobre todo profundizar en la libertad de elección que es nuestro leitmotiv desde el punto de vista político. Es verdad que no se tratará de hacer tabla rasa, porque nosotros no planteamos el cambio por el cambio, sino que conservaremos aquello que pueda ser positivo.

– ¿Cómo se profundiza en la libertad de elección?

– Pues es muy sencillo, con mayor transparencia y menos sospechas hacia toda la red de centros sostenidos con fondos públicos.

–Y eso se traduce en la práctica en…

– Se traducirá en breve cuando presentemos el decreto.

– Es decir, el 25-26 se repetirá el modelo del curso actual.

– Correcto, no hay ninguna novedad.

– La falta de docentes es una de las principales críticas cada año.

– La falta de profesionales cualificados en algunos sectores concretos, como la informática, es generalizada en toda España, y es un tema que hay que abordar con profundidad. Tenemos que lograr hacer atractivo que profesionales de gran cualificación vean que es muy interesante también dedicarse a la docencia. Tenemos una oportunidad muy grande de que a través de la convocatoria de oposiciones en marcha, que es una cifra también histórica, 243 plazas en Secundaria y 5 en especialidades de FP, se puedan estabilizar muchas personas. Por otra parte seguiremos trabajando en la convocatoria de listas extraordinarias para especialidades más difíciles. La convocatoria de oposiciones permite que se genere una lista de espera renovada que facilitará que haya menos problemas para la captación de profesorado interino porque uno de los problemas es que algunas listas no estaban actualizadas. Pero la verdad es que este pasado curso, pese a algunas quejas puntuales, en octubre se cubrieron todas las plazas y en la pasada legislatura a final de año o enero del siguiente aún había plazas sin cubrir.

– Este curso recuperó el cheque de Bachillerato, 800 euros al año por alumno, pero su objetivo era avanzar hacia la gratuidad total.

– El compromiso es que a lo largo de la legislatura se avance. Todavía no tenemos determinado lo que haremos el próximo curso, estamos valorandolo porque forma parte de unas partidas presupuestarias en las que están vinculadas otro tipo de gastos. En cualquier caso ese compromiso lo mantenemos, pero aún no podemos decir cómo lo abordaremos el próximo curso.

– Entiendo que la idea es aumentar la ayuda.

– La convocatoria, como mínimo, será igual que este curso, pero veremos si somos capaces de abordar alguna subida el próximo, si no, lo haremos en otros cursos esta la legislatura.

– Anunció la gratuidad para la primera matrícula en el primer curso en la Universidad de La Rioja, pero el dinero aún no ha llegado a las familias.

– Porque realmente nunca se abonan durante el primer cuatrimestre del curso, sino a lo largo del segundo.

– Ustedes han tildado de «irrisoria» la financiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario por parte del Ministerio.

– Esta puesta en marcha la pagamos nosotros sin ayuda del Ministerio. Ellos nos aportan aproximadamente un 15% pero el 85% restante lo tenemos que pagar los riojanos y eso lamentable. Creemos que el Gobierno está jugando al yo invito y tú pagas y en una cuestión tan importante como es la financiación universitaria, con cambios de calado, no se ha abordado con las suficientes garantías y diálogo. Anuncian cuestiones con la CRUE sin contar con las comunidades, simplemente para mayor gloria del presidente del Gobierno, no es una forma de actuar razonable. Aún así La Rioja está muy tranquila porque les hemos garantizado nuestra financiación. Ahora mismo el coste estimado es de 1,4 millones anuales y la cantidad del Ministerio no llega a los 200.000 euros. Es evidente que las comunidades tenemos que ser corresponsables, pero no parece que sea corresponsable que el 85% del gasto corresponda a La Rioja y su voz en la negociación sea prácticamente nula.

– ¿Ha habido avances en la implantación del grado de Medicina? La previsión era empezar a impartir primero el 2026-2027.

– Todo avanza por buen camino y esperamos poder contar con la memoria del plan de estudios en muy pocos meses para que la evalúe la Aneca, que es un paso previo. Contamos con mucha ayuda de Salud y del Seris y todo ello va perfectamente encaminado a que sea posible que en el curso 2026-2027 se empiece a impartir y eso va a suponer una revolución muy positiva. Aunque es verdad que es un esfuerzo económico muy importante, como región va a ser un salto cualitativo sanitario y educativo muy importante y sin precedentes en la región.

– El número de alumnos en Infantil y Primaria ha descendido en los últimos años y aún así su apuesta es no eliminar unidades. ¿Será así también el próximo curso?

–Sí, es la intención. Salvo que se produzca una tendencia sostenida en algún centro que ahora mismo no vislumbramos, no abordaríamos ninguna reducción de unidades en ningún centro. Por otra parte, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, también se hizo el año pasado, por mantener incluso en el ámbito rural centros abiertos con muy pocos alumnos, algunos con menos de cuatro. Desde ese punto de vista, creo que la apuesta tiene que ser siempre por la estabilidad de los centros a pesar de que es cierto que tenemos un descenso demográfico.

Alcaste-Las Fuentes «Han entendido que no podíamos hacer otra cosa que la aplicación de la ley»

LOSU «El Gobierno está jugando al yo invito y tú pagas»

– La FP ha batido récords este año, con más de un millar de alumnos en lista de espera. ¿Qué previsión de plazas hay para el próximo curso?

– Apostamos por seguir creciendo pero dentro de nuestras posibilidades desde el punto de vista de infraestructuras, pero también haciendo una prospectiva de cuáles son las necesidades del mercado desde el punto de vista de empleabilidad. Por otro lado también hay que ver cuáles con las tendencias educativas y escuchar lo que los propios centros nos proponen porque es importante estar abiertos a sus propuestas. No tiene que ser un modelo unidireccional en el que la Consejería determine absolutamente todo, sino que tiene que ser un proceso de diálogo. Aquí es importante destacar el plan de FP y empleo que se acordó a lo largo de esta legislatura con las organizaciones sindicales y con la patronal. Esta planificación conjunta es una garantía de éxito, diálogo y respeto entre todas las partes implicadas. A partir de ahí, insisto, seguimos creciendo en plazas. Tenemos un compromiso de tener 1.800 plazas de FP antes de que finalice este 2025 y lo vamos a cumplir. Nuestra apuesta por el crecimiento de la FP es importante, pero no sólo por la cantidad, sino también por la calidad. No debemos tener un crecimiento que no esté vinculado a la realidad, sino que tiene que estar muy apegado a las necesidades sociales, económicas y a los alumnos. Es verdad que tenemos un reto, que es tener cada vez más vinculación con la empresa, más prácticas y hacerla más dual. La nueva ley permite dos posibilidades de dual, una ordinaria y una intensiva. La que era tradicional aquí es la que se acomodaría más al modelo de dual intensiva, pero es verdad que requiere mayor implicación por parte de las empresas y tenemos que ser capaces también de que la tutorización de las empresas y esa acogida se haga de una manera efectiva y que sea buena para la empresa y también para el alumno. En ese reto hay que reconocer que la disposición del tejido empresarial es muy positiva, estamos muy agradecidos.

–Finalmente, Alcaste-Las Fuentes se ha visto obligada a dejar de diferenciar alumnos por sexo a partir del próximo curso.

–Siempre he dicho que el centro Alcaste hace un magnífico trabajo y no tengo más que palabras de agradecimiento. Hemos estado muy en contacto con ellos y ellos han actuado de manera muy legal con la Administración educativa de La Rioja. Han entendido que no podíamos hacer otra cosa que la aplicación de la ley. No hay que olvidar que se trata de una ley nacional y es verdad que la Lomloe, en general, tiene muchos aspectos que no compartimos, pero hay algo que tenemos poner de manera muy relevante sobre la mesa y es la necesidad del cumplimiento de la ley. Creo que vivimos en un momento en el que una de las cuestiones que más no están dañando a nivel nacional es que las leyes se convierten en algo discutido y discutible en cuanto a su aplicación. Creo que es un ejercicio de responsabilidad por parte del centro, y por parte de la Administración educativa de La Rioja, una manifestación de nuestro compromiso con la legalidad, con el orden democrático y una reivindicación de cómo deben hacerse las cosas desde el punto de vista jurídico. Creo que cumplir la ley construye sociedad a pesar de que no nos guste y otorga legitimidad para que cuando se cambien las leyes cuando el PP acceda al Gobierno haya autoridad moral suficiente para exigir su cumplimiento

– O sea, que cambiarán la ley educativa.

– Por supuesto.