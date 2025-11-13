Protesta de ganaderos del Camero Viejo ante la situación del lobo: «Sigue matando a nuestros rebaños» La concentración ha estado presidida por una pancarta que decía 'Ganaderos en peligro de extinción. Gestión y control del lobo'

Miembros de la Asociación de Ganaderos del Camero Viejo se concentraron este jueves por la mañana ante las puertas del Parlamento para exigir a la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, que tome «una decisión valiente» ante la situación del lobo. «Sigue matando a nuestros rebaños», denunció Raquel Sáenz, ganadera de Jalón.

La concentración ha estado presidida por una pancarta que decía 'Ganaderos en peligro de extinción. Gestión y control del lobo. De verdad, no en papeles', según recoge Europa Press.

Sáenz ha querido dejar claro que la convocatoria buscaba «apoyar al Gobierno de La Rioja a que tome una decisión valiente ante la situación de que estamos viviendo del lobo en nuestra comarca del Camero Viejo y también en otras zonas contiguas de La Rioja».

Ha indicado que «sabemos que mañana hay una reunión de la consejera con los sindicatos en la Mesa Ganadera en la que -Manzanos- decía que va a anunciar algunas de las medidas que tiene previstas, si bien estaba esperando unas cautelares por un recurso que había de los ecologistas ante la orden que sacó ella en junio».

Un plan por, el que ha recordado, «se pueden extraer o matar cinco lobos en toda La Rioja, algo que nos parece escaso, pero esperamos que empiece a funcionar», para añadir a continuación que «no parece un poco ilógico que el que mate a ese lobo tenga que pagar más de 1.200 euros». No obstante, ha insistido que «necesitamos que ese plan, sea poco o mucho, entre en acción».

Sáenz ha lamentado que no hayan acudido más ganaderos a la concentración que «no busca ir en contra de la consejera, que ha hecho sus movimientos en papeles, sino que necesitamos pasar a la acción», porque «tres años después de la manifestación que hicimos en 2022 contamos con 24.000 ovejas menos en el campo». «Esto debe ser una lectura que todos debemos hacer, tanto ganaderos como políticos, como ecologistas».

La portavoz del colectivo ha señalado que en su zona, del Camero Viejo, «está rotando uno, dos o tres lobos, hasta el punto, que soy muy atrevida en decirlo, pero da la sensación de que el lobo tiene los horarios que salen los animales de las cuadras porque rota entre unas y otras en un circuito de pocos kilómetros».