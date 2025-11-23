LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Protesta de los interinos de la educación pública riojana frente al Palacio de Gobierno de La Rioja Juan Marín

La revuelta de los interinos sacude la educación riojana

La Consejería se muestra abierta a negociar algunas de sus demandas, como la voluntariedad de los tercios o ampliar la información en los llamamientos

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

De forma silenciosa, entre grupos de WhatsApp, redes sociales y conversaciones en colegios e institutos, los interinos de la educación riojana comenzaron este curso a ... compartir un malestar que no es nuevo, pero que querían trasladar más allá de sus círculos internos, hacerlo más visible. Un sentimiento que se plasmó en un plataforma –Interinos en lucha por la educación en La Rioja– y en unas movilizaciones que comenzaron hace un par de semanas y con las que quieren dar visibilidad a las condiciones de un colectivo que representa al menos a una cuarta parte de los docentes de los centros públicos de la comunidad.

