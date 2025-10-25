LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alumnos de la UR en el inicio de este curso. Justo Rodríguez

¿De dónde vienen los alumnos de la UR?

La Rioja aporta dos tercios de los estudiantes, seguida por Navarra y País Vasco

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:40

Aunque Enfermería es indudablemente el grado que más tira de los estudiantes de otras regiones para matricularse en la UR, existe una variada oferta formativa ... que también cuenta con predicamento especialmente en regiones limítrofes. Gracias a estos estudios, la Universidad de La Rioja ha logrado mantener casi inalterable su cuota de alumnado local y foráneo. Las cuentas son muy sencillas: hace un lustro en la UR había dos alumnos riojanos por cada uno de otra comunidad y, en el curso actual, el porcentaje se repite con apenas unas décimas de diferencia.

