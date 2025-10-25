¿De dónde vienen los alumnos de la UR?
La Rioja aporta dos tercios de los estudiantes, seguida por Navarra y País Vasco
Logroño
Sábado, 25 de octubre 2025, 19:40
Aunque Enfermería es indudablemente el grado que más tira de los estudiantes de otras regiones para matricularse en la UR, existe una variada oferta formativa ... que también cuenta con predicamento especialmente en regiones limítrofes. Gracias a estos estudios, la Universidad de La Rioja ha logrado mantener casi inalterable su cuota de alumnado local y foráneo. Las cuentas son muy sencillas: hace un lustro en la UR había dos alumnos riojanos por cada uno de otra comunidad y, en el curso actual, el porcentaje se repite con apenas unas décimas de diferencia.
En total, son 1.331 los universitarios no riojanos los que cursan sus estudios en la UR. Numéricamente, destacan los 278 inscritos en Enfermería. Aunque porcentualmente resulta relevante la buena reputación del grado de Enología, que atrae a 58 jóvenes y no tan jóvenes foráneos (un 60% de los matriculados).
En Turismo se produce una división del 50% entre alumnos locales y de otras regiones y, por porcentaje, también destacan el 44% de alumnos foráneos de Trabajo Social, el 39% de Química, el 38% de Educación Infantil o el 34% de Matemáticas.
En el lado opuesto se encuentran las ingenierías, con porcentajes superiores al 75%, incluso en Ingeniería Informática, y algunos grado que rondan el 90% como Electrónica Industrial y Automática, de cuyos 109 estudiantes 96 son de la tierra. Estos porcentajes se mantienen casi inalterables respecto a hace un lustro.
