La Primitiva deja en San Asensio un premio de 706.000 euros El boleto ha sido sellado en el bar Jesús de la plaza Nueva y su combinación contiene 5 aciertos más el complementario

María José Pérez Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:02 | Actualizado 23:36h.

El sorteo de La Primitiva de este sábado ha sonreído a San Asensio, donde se ha sellado un boleto que ha obtenido un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) al que se corresponden 706.733,41 euros. La misma cantidad percibirá el otro acertante de esa combinación, que ha sido validado en Madrid.

El boleto premiado en La Rioja ha sido sellado en el bar Jesús, situado en la plaza Nueva de la localidad riojalteña, donde han recibido la noticia de forma telefónica cuando les ha avisado el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja, minutos después de celebrarse el sorteo.

En el bar «tenemos una peña que jugamos a La Primitiva, pero la hemos mirado y no somos nosotros los afortunados», ha explicado a este periódico Alberto, el responsable del establecimiento, quien, al menos por el momento, desconoce la identidad del afortunado.

En principio, «lo más normal es que sea alguien del pueblo», se ha aventurado a pronosticar «porque esta no es época de turistas». Sin embargo, pasadas las once la noche, «por aquí no ha venido nadie» que haya reconocido ser el poseedor del boleto. Aunque tampoco sería extraño que el afortunado o afortunados prefiriera mantenerse en el anonimato.

En el sorteo de este sábado no ha habido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + Reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 49.000.000 euros. De primera categoría (6 aciertos) existen dos boletos, que han sido validados en Almoradí (Alicante) y La Bañeza (León).

La combinación ganadora ha estado formada por los números 31, 37, 20, 36, 35 y 46. El complementario es el 25, el reintegro el 8 y el Joker, 3068183. La recaudación ha ascendido a 11.039.068 euros.