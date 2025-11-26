LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mercedes Martínez, directora del IML de La Rioja. Irene Jadraque / Sadé Visual

Mercedes Martínez

Directora del Instituto de Medicina Legal de La Rioja
«En esos primeros instantes tienen una especie de sentimiento de culpabilidad»

«Cuando vamos a urgencias no indagamos mucho en los porqués, la mujer necesita su tiempo para pensar»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Cuando una mujer llega al servicio de urgencias «desorientada, diciendo que lleva unas horas que no sabe qué ha ocurrido, como si hubiera tenido un ... desmayo o incluso con mareos o alteraciones del equilibrio y sospecha que ha podido tener algún tipo de agresión sexual porque se nota mojada, tiene dolores o tiene cambiada la ropa» es entonces cuando avisan al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para una toma de muestras en la que el tiempo es crucial, explica su directora, Mercedes Martínez.

