LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Sáenz de Urturi, en Logroño Justo Rodríguez
Ignacio Sáenz de Urturi I Director general de Medio Natural

«La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»

«Cada año que pasa tenemos más superficie forestal a la que enfrentarnos», advierte Saénz de Urturi

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:22

En un verano agitado por los incendios, el director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, ingeniero de montes y agrónomo, reflexiona sobre los ... cuidados forestales en un nuevo escenario marcado por el cambio climático, el abandono de los antiguos usos agropecuarios y la despoblación rural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  2. 2

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  4. 4 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  5. 5

    «A los 23 años tomé la decisión que cambió mi vida, dejé todo y me marché a México»
  6. 6 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  7. 7

    Dos años sin carril bici en avenida de Portugal de Logroño
  8. 8 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  9. 9

    Los hoteles riojanos baten su récord de viajeros y pernoctaciones en un año histórico
  10. 10 IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»

«La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»