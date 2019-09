La prensa traslada su malestar al Parlamento regional por sus directrices y amenazas de veto La Presidencia de la Cámara recordó el martes la prohibición de tomar ciertas imágenes y anticipó que se reserva el derecho de acreditar a medios y profesionales ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:38

El primer choque de la legislatura recién iniciada no ha sido el que se presumía. No ha tenido que ver con el debate político ni con discusión de líneas programáticas o discrepancias entre adversarios de siglas. La colisión se ha producido entre el Parlamento de La Rioja y la prensa de la región, que este miércoles ha trasladado su malestar por la misiva remitida la víspera desde el gabinete de Presidencia de la Cámara, desde donde, además de recordar una serie de prohibiciones de toma de ciertas imágenes, se advertía de que «se reserva el derecho de acreditar a los medios o profesionales que lo soliciten en virtud de las circunstancias que en cada caso se produzcan».

El volantazo que provocó el impacto llegó este martes a las 10.58 horas, al menos a Diario LA RIOJA, en un correo electrónico remitido desde el gabinete de Presidencia del Parlamento. En el mismo, tras recordar que con motivo del último debate de investidura y posterior pleno de toma de posesión de la presidenta del Gobierno de La Rioja se comunicaron una serie de directrices sobre acreditación e instrucciones sobre «la imposibilidad de tomar imágenes desde el claustro alto del hemiciclo y la expresa prohibición de fotografiar el contenido de las mesas de los diputados y/o dispositivos móviles de sus señorías; ya fueran ordenadores, tablets o teléfonos móviles», se aseguraba que «si bien la mayoría de los reporteros acreditados cumplieron dichas instrucciones; hubo dos fotoperiodistas que incumplieron las citadas indicaciones». Y añadía: «Estos fotoperiodistas están identificados; pero aprovechamos para comunicar al global de medios que esta situación no volverá a aceptarse».

En este sentido, el comunicado aseveraba que «la Presidencia del Parlamento retirará la credencial de acceso durante toda la legislatura a cualquier fotógrafo o cámara que acceda al claustro alto del hemiciclo o a quien tome imágenes de la documentación y/o dispositivos electrónicos que sus señorías manejen durante la sesión. Recordar además que dicha acción puede ser constitutiva de delito». Finalmente, avisaba de que se reserva «el derecho de acreditar a los medios o profesionales que lo soliciten en virtud de las circunstancias que en cada caso se produzcan».

Un veto inaceptable

La reacción del colectivo profesional no se hizo esperar. La Asociación de la Prensa, el Colegio Profesional de Periodistas y la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja (AIG) entregaron este miércoles en el Parlamento una carta dirigida a su presidente, Jesús María García, al que expresan su «malestar». En una nota posterior, las tres entidades advirtieron de que «desde una institución no se puede señalar públicamente a unos compañeros que ejercen su derecho a informar y mucho menos amenazar con retirar las acreditaciones a los medios para los que trabajan». «En democracia una institución como un parlamento no puede vetar a los medios, periodistas y fotoperiodistas según las circunstancias que en cada caso se produzcan», añadían los tres firmantes de la carta en la que solicitan una «reunión urgente» con el presidente del Parlamento «para tratar estos y otros asuntos».

Consultado por Diario LA RIOJA, el presidente de la Cámara, Jesús María García, confirmó su disponibilidad a reunirse con los representantes de la Asociación de la Prensa, el Colegio Profesional de Periodistas y la Asociación de Informadores Gráficos, pero, a la vez, se ratificó en la firmeza del acuerdo. «El Parlamento de La Rioja va a defender el cumplimiento de la Constitución y que no se vulneren los derechos a la intimidad y al honor de sus diputados. No se trata de ir contra el derecho a la información, sino de establecer unas normas con las que no entiendo que nadie pueda sentirse amenazado», concluyó, para recordar que estas reglas están en vigor desde la legislatura pasada cuando la anterior presidenta «ordenaba el cierre con candado de los accesos al claustro alto del edificio. Nosotros no queremos cerrar nada, pero sí fijar unas normas mínimas de convivencia».

