Los políticos «cobran demasiado para lo que hacen»

La Rioja Logroño Viernes, 7 de febrero 2025, 09:15 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

Conductores que conducen en dirección prohibida, mensajes dirigidos a responsables políticos y caminos en mal estado. Todo esto y más, en el Teléfono del Lector

Coches circulando en sentido contrario

El padre de un estudiante del Instituto Cosme García de Logroño protagoniza la primera llamada del día. Este lector ha apreciado que algunos conductores no respetan las normas viales en las inmediaciones del centro. «Tres coches que salían del Instituto, creo que eran profesores, han ido en dirección prohibida para coger República Argentina y salir hacia la circunvalación». Pide al profesorado «que respeten las normas porque, qué educación van a darle a nuestros hijos».

Matrícula gratuita para los riojanos

Turno para una serie de preguntas para el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. «¿Qué fue de lo que anunció sobre la matrícula gratuita de los universitarios riojanos? No hemos sabido nada». El lector se encuentra disconforme con algunas de las promesas del mandatario. «Hasta ahora, nada de nada, como muchas de las políticas que hacen y que no cumplen», reprocha.

Unos políticos que «cobran demasiado»

Llama al Teléfono un vecino de Logroño aquejado por el salario de ciertos miembros de la corporación municipal. «A mí me parece que cobran demasiado para lo que hacen. En la inauguración de la carreterita de 150 metros al Hospital de San Pedro había más políticos locales que metros asfaltados. ¿Pero cuándo trabajan ustedes si están todo el día inaugurando cosas?, se pregunta este lector.

Patinetes, bicis y fondos europeos

Una vecina de Logroño valora positivamente que «sancionen a quienes circulan mal con patinetes y bicis». Sin embargo, considera que el Ayuntamiento de la ciudad debería «habilitar, de una vez por todas, un paso por el centro en condiciones porque se quitó el de avenida Portugal, que es una de las razones para devolver los dos millones de los fondos europeos».

Excrementos caninos y multas a los dueños

«Veo continuamente a la Policía multando a conductores y a personas que orinan en la calle, pero qué casualidad que nunca he visto a un agente de Policía multando al dueño de un perro que está suelto o que no recoge las cacas que hace». Esta lectora ironiza criticando la impunidad de la que gozan algunas personas que pasean a sus canes y que no se comportan de manera responsable. «Mientras tanto, la Policía se pasea y no hace nada», añade.

La otra cara de la moneda inmobiliaria

El propietario de «varios pisos turísticos» en la capital riojana se encuentra en desacuerdo con la opinión de los lectores que han mostrado sus quejas sobre el tema en esta sección. «No entiendo el motivo por el que se quejan tanto. A mí me ha llamado un vecino una sola vez en 8 años; puedo decir que he tenido de todo y me parece bastante injusto que esta persona critique sin saber cómo funciona esto», comenta. Considera también que el Gobierno de La Rioja «no gasta lo que debe gastar para que venga la gente». Le parece algo «vergonzoso» que la Consejería de Turismo «sólo invierta 10 millones de euros en promoción del turismo en La Rioja».

«Pésimo estado del camino de Cascajos»

El «pésimo estado del camino de Cascajos» motivó a una vecina de la zona sur de Logroño a ponerse en contacto con el Teléfono del Lector y denunciar «los baches que hay en el cruce con el camino viejo de Alberite». El estado de la calzada hace que «los coches tengan que pasar a 10 kilómetros por hora para evitar un disgusto importante», concluye.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Banco «no apto para sentarse» en la plaza Donantes de Sangre

Ampliar

«En la plaza Donantes de Sangre hay un banco que, desde luego, para sentarse no sirve. Además de no cumplir con su cometido está muy peligroso por las astillas. Estaría bien que procedieran a su cambio o arreglo antes de tener que lamentar un percance. Dentro de cuatro días hará temperatura para sentarse y disfrutar de tan agradable plaza», comenta un lector.

Nota: El banco ya ha sido arreglado y está en perfecto estado.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar un mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora» en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.