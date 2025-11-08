«Para poder cuidar bien, primero tengo que estar bien yo»

La Rioja Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:01 Compartir

La vida de Milagros Malumbres siempre ha estado muy vinculada al cuidado. «No solo es el cuidado de mi madre, también es el trabajo, la casa, los hijos... y hay veces que no te sientes con fuerzas», explica esta riojana, que presta asistencia a su familiar «durante las 24 horas, los 7 días de la semana».

Todo empezó con unos pequeños despistes, tras los que optaron por acudir al centro de promoción de autonomía personal que dirige la Asociación para la Demencia de Alzheimer de Alfaro. En aquel momento, «ella estaba en su casa con mi hermana, con la que también comparto el cuidado. Todavía era capaz de hacer comidas y sus cosillas». Pero ya hace dos años todo cambió. «Tuvo una caída que le ocasionó un hematoma subdural en la cabeza. Hubo que operarla a vida o muerte» y salió de la intervención «sin poder andar ni subir escaleras».

Ante estas limitaciones, «me la traje a mi casa porque tenía ascensor y porque por circunstancias personales, la tenía adaptada para personas con movilidad reducida». Y aunque «a día de hoy ya puede andar y subir escaleras, no se la puede dejar sola, por lo que de forma permanente tendrá que estar en mi casa», afirma Malumbres, que también comparte el cuidado de su familiar con su hermana. «No todo es negativo –destaca–, esta enfermedad me está permitiendo descubrir una faceta de mi madre que no conocía».

En todo este proceso, dio a través de la asociación alfareña con la Escuela de Cuidadores, una iniciativa del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa', que desde 2018 ha organizado más de 2.400 talleres en los que han tomado parte cerca de 10.000 personas, entre cuidadores de familiares y voluntarios del programa. «Me llegó esta propuesta por correo electrónico y me pareció buena idea empezar a tener herramientas para cuando me hicieran falta sin llegar a quemarme del todo. Siempre intento aplicar que 'el tiempo de arreglar las goteras es cuando el sol brilla, por eso antes de que llegue el problema es mejor disponer de todas las herramientas para poder aplicarlas».

A través de la citada Escuela de Cuidadores, la Fundación 'la Caixa' pone a disposición de los cuidadores no profesionales conocimientos, técnicas y habilidades para acompañar con calidad a las personas que se encuentran en situación de enfermedad avanzada o final de vida. Se trata, según indica la entidad social, de un espacio de transmisión de valores esenciales del cuidado en el que se aportan las herramientas necesarias para facilitar la labor de los cuidadores familiares y de los voluntarios.

De esta forma, se ayuda a ampliar sus competencias y, en consecuencia, a mejorar la calidad de vida de las personas cuidadas. En los talleres se abordan distintos temas como cuidarse para cuidar, acompañamiento y buen trato, gestión del duelo, demencia, nutrición, confort físico y emocional, entre otros aspectos.

El aprendizaje no es baladí. A Malumbres, de hecho, le ha enseñado «sobre todo a ver la importancia de cuidar sin descuidarme, a darme mi prioridad en depende qué momentos y a permitirme mis espacios». También le ha servido «para descubrir otra forma de comunicarme con mi madre, el tema de la alimentación y, sobre todo, para entender las fases del duelo, porque este tipo de enfermedades son procesos en los que vas perdiendo a la persona poco a poco y hay que estar preparado para poder procesarlo», afirma.

En definitiva, este programa le ha permitido dar una mayor importancia a su autocuidado. «Con un enfermo dependiente no siempre es posible darte los espacios, pero me ha hecho comprender que para cuidar bien, primero tengo que estar bien yo», destaca Malumbres, que también es consciente de que esta labor tan esencial resulta «muchas veces» invisible. «Hay ocasiones en las que piensas que no es que quieras medallas, pero un poco de agradecimiento, de comprensión, apoyo o ánimo no estaría mal», concluye.