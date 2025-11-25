LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Silvia Andrés es en la actualidad la presidenta de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) en La Rioja. JUSTO RODRÍGUEZ

Silvia Andrés

Presidenta de la red EAPN La Rioja

«A más pobreza, más dependencia, más control y menos posibilidades de salir»

«El riesgo de exclusión social no origina la violencia, pero sí puede activarla, agravarla o intensificarla», alerta la responsable de la entidad

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:29

La EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) de La Rioja, en la que están las principales entidades del tercer ... sector en la región, trabaja frente al drama de la penuria económica, otra lacra que se extiende como una mancha de aceite y que también impregna La Rioja, con especial incidencia en la mujer, que, a menudo, se convierte en una doble víctima, sin escapatoria posible, encadenada a su agresor por su falta de recursos, por la miseria en la que debe tratar de sobrevivir.

