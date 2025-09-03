Y el plato típico de La Rioja según el CIS es...
Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha confirmado lo que todos los riojanos ya sabíamos: las patatas a la riojana son nuestro plato más emblemático. Los datos, publicados el pasado día 1, demuestran que este sencillo y contundente guiso de patatas y chorizo es, con diferencia, el plato más representativo de la gastronomía de la región, obteniendo un rotundo 68.1% de las menciones.
Aunque La RIoja es mundialmente conocida por sus vinos, la encuesta pone en valor la importancia de nuestra gastronomía tradicional, esa que se cocina a fuego lento y que ha pasado de generación en generación. La patata a la riojana, un plato humilde y lleno de sabor, solo se sitúa por debajo de otros iconos culinarios del país como la paella o el cocido madrileño en términos de representatividad local.
El estudio también destaca a las chuletillas al sarmiento como otro de los pilares de nuestra cocina, logrando un significativo 27.6% de menciones. Esto demuestra que la cocina de la tierra y del fuego sigue siendo fundamental.
Los platos más representativos por comunidad, según el CIS:
- Andalucía: Gazpacho andaluz (35.0%) y Pescadito frito (35.0%)
- Aragón: Ternasco (54.1%)
- Principado de Asturias: Fabada (88.3%)
- Illes Balears: Frito mallorquín (35.0%) y Ensaimada (32.3%)
- Canarias: Papas arrugadas con mojo picón (69.9%)
- Cantabria: Cocido montañés (85.0%)
- Castilla-La Mancha: Queso manchego (33.3%)
- Castilla y León: Lechazo asado (34.5%)
- Cataluña: Pan con tomate (31.2%)
- Comunitat Valenciana: Paella (82.6%)
- Extremadura: Migas extremeñas (30.2%) y Caldereta (16.8%)
- Galicia: Pulpo á feira (61.0%)
- Comunidad de Madrid: Cocido madrileño (71.9%)
- Región de Murcia: La marinera (30.7%)
- Comunidad Foral de Navarra: Menestra de verduras (31.1%) y Chistorra (24.8%)
- País Vasco: Bacalao al pil pil (23.5%) y Marmitako (20.8%)
- La Rioja: Patatas a la riojana (68.1%)
- Ciudad autónoma de Ceuta: Caballa (58.3%)
- Ciudad autónoma de Melilla: Cuscús (22.2%)
