La Plataforma por la Escuela Pública critica el límite de fotocopias en los colegios riojanos Su portavoz, David Calvo, también ha apuntado la urgente necesidad de mejorar la plataforma Racima: «Estamos trabajando con un 600 cuando necesitaríamos un Ferrari»

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja ha criticado este martes que la limitación de fotocopias impuesta por la Consejería de Educación supone que «de repente, el docente no puede desarrollar su labor profesional». Esta medida, además, se ha implementado «sin partir de un análisis de las necesidades de los centros».

Así lo ha afirmado el secretario de Educación del sindicato STAR, David Calvo, quien ha ejercido como portavoz de la citada plataforma, integrada por CC OO, Fapa Rioja, Frente de Estudiantes, IU, PSOE, STE-RIOJA y UGT.

Calvo ha indicado que como consecuencia de la limitación de fotocopias «a estas alturas, los docentes ya no cuentan con recursos para ejercer su labor profesional como deberían«, pero »esto no ha venido de golpe, sino por una falta de previsión clara del Gobierno».

En el ámbito de las nuevas tecnologías, ha señalado que Racima es la plataforma que une a toda la comunidad educativa, pero cree que tiene una partida insuficiente. «Estamos trabajando con un 600 cuando necesitaríamos un Ferrari», ha ejemplificado Calvo sobre el funcionamiento de esta plataforma educativa, que «es necesario cambiar de forma urgente».

Ha recordado que el próximo día 12 se ha convocado una concentración frente a la sede del Gobierno de La Rioja por parte del colectivo de docentes interinos, con el fin de tratar de mejorar la orden de interinos, que ha calificado como «obsoleta».

Esta nueva normativa, ha proseguido, debería regular mejoras en todos los sentidos, como con la mejora de la cobertura y los sistemas de llamamientos; y con el reconocimiento y publicación de los detalles de las plazas ofertadas, que tienen que ser con garantías laborales.

A esta situación se suman que «el personal itinerante, tutores y profesores especialistas se sienten abandonados y poco respaldados» y que «hay graves diferencias entre el profesorado, porque ante las mismas funciones no hay las mismas retribuciones».

Por otro lado, ha señalado que el cambio que supuso la Ley de Formación Profesional (FP) pone en peligro a docentes por unas nuevas exigencias de titulación, lo que hace que podrían quedar fuera del sistema.

Ha subrayado que el alumnado dice que necesita ser escuchado, que tiene inquietudes y preocupaciones, como mejorar el derecho de manifestación; y la Plataforma pide a la Consejería de Educación que «no se ponga de lado frente a los problemas que verdaderamente importan porque son problemas sociales, como la paz, la no violencia y la igualdad».