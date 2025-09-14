LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos mujeres musulmanas, una con hiyab y otra con niqab, en Logroño Sonia Tercero
Crónicas venenosas

El velo de la izquierda

«Pues nada más que eso me faltaba/ que tuviera que asirme a la chilaba/ del profeta Mahoma» (Javier Krahe, 'El cromosoma')

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:26

Como me da miedo que se confundan, déjenme primero recordarles lo que sucedió en capítulos interiores. Soy un ciudadano agnóstico que ha estudiado con curiosidad ... y cierto detenimiento las tres religiones monoteístas. Defiendo que cada cual tenga sus creencias y que las manifieste con libertad, siempre y cuando respete las leyes y la convivencia. Sostengo que la religión debe estar por completo fuera de la escuela pública, que tiene que ser un espacio laico, desnudo de símbolos, en el que se examinen críticamente y sin concesiones todos los textos considerados sagrados. Si uno quiere creer que Jesús caminó sobre las aguas o que Mahoma voló a Jerusalén en un caballito de madera, allá él con sus películas: para eso están las parroquias y las mezquitas.

