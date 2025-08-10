LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La reconquista de Jumilla

«(El caudillo) se dirige a su país como si continuamente les amenazase la guerra; así puede controlar a los ciudadanos a su antojo» (Muhammad ibn Rush, Averroes, filósofo cordobés)

Pío García

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:58

Los de Vox han empezado la reconquista por Jumilla y no me extraña: solo bebiéndose los excedentes de las más acreditadas denominaciones de origen españolas ... pueden comprenderse estas actitudes campeadoras. ¡Y luego se molestan cuando les llamamos ultraderechistas! Es la suya una cruzada muy singular porque ni siquiera cuentan con el aval de los obispos, que han puesto el grito en el cielo. Son –podemos decir– más papistas que el Papa y esa sí que es una costumbre muy española. Es el suyo un catolicismo de sacar vírgenes de madera a la calle, pero que no cumple ni uno solo de los mandatos evangélicos. Entre Franco bajo palio y Jesús lavando los pies a los pobres, ellos prefieren coger el palio y los pobres que se jodan, sobre todo si han venido en patera.

