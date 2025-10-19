LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cervantes (arriba) y Luis García Montero (abajo) J.R. Ladra

Crónicas venenosas

Lenguas viperinas

«No hay nada más aterrador que una reunión de escritores, más que una reunión de monjas, de mafiosos o de asesinos en serie» (Milena Busquets, 'Las palabras justas')

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:21

Comenta

Ser español se está volviendo agotador. Dice Feijóo que la nacionalidad hay que merecerla y yo soy más bien de la opinión contraria: se sufre ... como se puede. Ahora todos debemos tomar partido con urgencia entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española. Imagino la angustia de María Pombo ante una decisión tan grave e inaudita: ¿Luis García Montero o Santiago Muñoz Machado? Ninguno de los dos ha escrito libros de decoración e interiorismo lo que complica mucho la elección.

