El duelo por la muerte de un familiar es, según los psicólogos, uno de los momentos vitales «más estresantes y complicados». LR

El permiso habitual en las empresas riojanas por la muerte de un familiar es de tres días

La propuesta de Yolanda Díaz de ampliar a diez jornadas esa autorización genera el rechazo de la patronal y el apoyo sindical

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El anuncio de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento a diez días introduce ... un nuevo elemento de polémica y posible confrontación en la mesa del diálogo social y la negociación colectiva y genera división de opiniones entre la patronal y los sindicatos. Su propuesta multiplica por cinco los dos días de permiso que contempla el Estatuto de los Trabajadores por muerte de «cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad» de un familiar –en la ficha adjunta se detallan los diferentes grados de parentesco–. Y en caso de que el trabajador necesite hacer un desplazamiento, la autorización se incrementa en dos días.

