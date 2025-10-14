Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar? La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha originado discrepancias entre sindicatos y patronal

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 08:27 | Actualizado 08:57h. Comenta Compartir

La ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar a diez días genera división de opiniones entre la patronal y los sindicatos.

Actualmente, el permiso habitual en las empresas riojanas es de tres días. Según los psicólogos, el duelo por el fallecimiento de un familiar es uno de los momentos vitales «más estresantes y complicados». Los sindicatos aplauden la medida de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero la FER habla de «ocurrencia».

Y tú, ¿qué opinas?

Temas

Yolanda Díaz