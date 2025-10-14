LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?

La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha originado discrepancias entre sindicatos y patronal

La Rioja

Martes, 14 de octubre 2025, 08:27

Comenta

La ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar a diez días genera división de opiniones entre la patronal y los sindicatos.

Actualmente, el permiso habitual en las empresas riojanas es de tres días. Según los psicólogos, el duelo por el fallecimiento de un familiar es uno de los momentos vitales «más estresantes y complicados». Los sindicatos aplauden la medida de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero la FER habla de «ocurrencia».

Y tú, ¿qué opinas?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?

Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?