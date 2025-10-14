Psicóloga clínica en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de La Rioja, Estrella Fernández está muy acostumbrada a tratar con personas que acaban ... de perder familiares, en este caso tras un proceso de enfermedad que ya dejaba intuir el final. «Pero el duelo por la muerte de un ser querido nos produce siempre un gran sufrimiento y yo creo que dos días –el permiso que establece el Estatuto de los Trabajadores hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad– es poco tiempo para despedir a esta persona, para recolocar la mente ante la nueva situación y para gestionar este primer impacto y poner en orden todo lo que viene», señala, en alusión no solo al ámbito personal y la reorganización familiar, sino también a los trámites burocráticos.

Sin entrar a opinar sobre la medida planteada por la ministra Yolanda Díaz, «porque tampoco la conozco al detalle en todos sus términos», esta profesional sí considera que «aumentar el permiso de dos días me parece razonable». Porque el proceso de duelo «es único y diferente en cada persona», en función del vínculo con el fallecido o de lo que suponga esta pérdida.

El duelo, asegura, «es un proceso que comienza ante la pérdida de un ser querido. La muerte de un hijo, una pareja, los padres, un hermano o una persona con la que tenemos una vinculación profunda, aunque sea esperada, va a producir un impacto emocional profundo y un cambio importante en nuestra vida. Incluso puede durar meses o años.

«La incredulidad y el shock» en los casos de una muerte repentina –infarto, accidente de tráfico, suicidio, homicidio...– «también influyen de manera directa en cómo se puede llevar el duelo», dice Estrella Fernández.

Esta psicóloga experta en el duelo también expresa su opinión sobre la posibilidad de que una vuelta a la rutina laboral «pasados esos primeros días» pueda ser de ayuda para superar el duelo. Este factor del tiempo, precisamente, se puede considerar un arma de doble filo. A su juicio, «ayuda a asumir la pérdida y a vivir sin ese familiar querido», pero también puede «incrementar» el daño psicológico en caso de duelos complicados. «Influye mucho la personalidad de cada individuo, el tipo de muerte y la historia personal de pérdidas previas», concluye la profesional.