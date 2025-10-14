LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estrella Fernández. J. R.

Estrella Fernández

Psicóloga clínica
«Dos días es poco tiempo para despedir a un ser querido y gestionar lo que viene»

La psicóloga clínica Estrella Fernández señala que «el proceso de duelo es diferente en cada persona» y cuando la muerte es repentina «el shock aún es mayor»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Psicóloga clínica en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de La Rioja, Estrella Fernández está muy acostumbrada a tratar con personas que acaban ... de perder familiares, en este caso tras un proceso de enfermedad que ya dejaba intuir el final. «Pero el duelo por la muerte de un ser querido nos produce siempre un gran sufrimiento y yo creo que dos días –el permiso que establece el Estatuto de los Trabajadores hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad– es poco tiempo para despedir a esta persona, para recolocar la mente ante la nueva situación y para gestionar este primer impacto y poner en orden todo lo que viene», señala, en alusión no solo al ámbito personal y la reorganización familiar, sino también a los trámites burocráticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Dos días es poco tiempo para despedir a un ser querido y gestionar lo que viene»

«Dos días es poco tiempo para despedir a un ser querido y gestionar lo que viene»