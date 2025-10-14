LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los sindicatos aplauden la medida de la ministra y la FER habla de «ocurrencia»

UGT y CC OO creen que esa modificación «se debe abordar en la mesa del diálogo social» y la patronal lamenta que Díaz desprecie ese marco de legislación laboral

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 07:15

Respaldo de los sindicatos UGT y CC OO a la propuesta de la ministra de Trabajo sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de ... familiar y rechazo de la patronal. Lo previsto. Pero tanto sindicatos como empresarios coinciden en que este asunto se debe abordar en la mesa de diálogo social. Yolanda Díaz «lo desprecia», critica el secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo Fernández, «y esto evita poder llegar a acuerdos de verdad sobre cualquier tema de legislación laboral».

