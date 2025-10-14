Los sindicatos aplauden la medida de la ministra y la FER habla de «ocurrencia»
UGT y CC OO creen que esa modificación «se debe abordar en la mesa del diálogo social» y la patronal lamenta que Díaz desprecie ese marco de legislación laboral
Logroño
Martes, 14 de octubre 2025, 07:15
Respaldo de los sindicatos UGT y CC OO a la propuesta de la ministra de Trabajo sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de ... familiar y rechazo de la patronal. Lo previsto. Pero tanto sindicatos como empresarios coinciden en que este asunto se debe abordar en la mesa de diálogo social. Yolanda Díaz «lo desprecia», critica el secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo Fernández, «y esto evita poder llegar a acuerdos de verdad sobre cualquier tema de legislación laboral».
El anuncio de Díaz, dice el portavoz de la FER, es «una ocurrencia que responde a una campaña política personal de la ministra». Empresarios y autónomos, recuerda Fernández, «no haremos política. Hablamos de todo pero desde un marco de diálogo y desde las normas laborales». Y apunta el secretario general de la patronal riojana que «lo que se debe abordar y analizar a fondo es el grave problema del absentismo, una auténtica lacra».
También los responsables de política sindical de UGT y CC OO consideran que cualquier modificación legislativa «se tiene que abordar en la mesa del diálogo social». La iniciativa de la ministra de Trabajo «es un avance en la protección de los derechos laborales y que ayuda a la conciliación laboral, familiar y personal», opina Isabel Blanco (UGT). A su juicio, el duelo por la muerte de un familiar «requiere de tiempo y de la recuperación emocional y personal».
«Lo que se debe abordar y analizar a fondo es el grave problema del absentismo»
Eduardo Fernández
FER
«Es un avance en la protección de derechos laborales y que ayuda a la conciliación»
Isabel Blanco
UGT
«Esta reivindicación es histórica de los sindicatos en la mesa de negociación»
Fernando Galán
CC OO
Pero quiere conocer «en detalle» la medida de Díaz y cómo se puede aplicar «y todo ello hay que tratarlo con agentes económicos y sociales porque solo así cualquier modificación encontraría el consenso y el equilibrio necesarios» para llevarla a cabo.
En este sentido, Fernando Galán (CC OO) reconoce que «nos sorprendió la medida, no tanto porque no la consideremos necesaria ya que es una reivindicación histórica de los sindicatos, sino porque no se propuso en la mesa de diálogo. Es ahí donde se debe tramitar». Galán espera que en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) este asunto –de los permisos– «no sirva de confrontación con la patronal y atienda nuestras peticiones».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión