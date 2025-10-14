Los sindicatos aplauden la medida de la ministra y la FER habla de «ocurrencia»

Respaldo de los sindicatos UGT y CC OO a la propuesta de la ministra de Trabajo sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de ... familiar y rechazo de la patronal. Lo previsto. Pero tanto sindicatos como empresarios coinciden en que este asunto se debe abordar en la mesa de diálogo social. Yolanda Díaz «lo desprecia», critica el secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo Fernández, «y esto evita poder llegar a acuerdos de verdad sobre cualquier tema de legislación laboral».

El anuncio de Díaz, dice el portavoz de la FER, es «una ocurrencia que responde a una campaña política personal de la ministra». Empresarios y autónomos, recuerda Fernández, «no haremos política. Hablamos de todo pero desde un marco de diálogo y desde las normas laborales». Y apunta el secretario general de la patronal riojana que «lo que se debe abordar y analizar a fondo es el grave problema del absentismo, una auténtica lacra».

También los responsables de política sindical de UGT y CC OO consideran que cualquier modificación legislativa «se tiene que abordar en la mesa del diálogo social». La iniciativa de la ministra de Trabajo «es un avance en la protección de los derechos laborales y que ayuda a la conciliación laboral, familiar y personal», opina Isabel Blanco (UGT). A su juicio, el duelo por la muerte de un familiar «requiere de tiempo y de la recuperación emocional y personal».

Pero quiere conocer «en detalle» la medida de Díaz y cómo se puede aplicar «y todo ello hay que tratarlo con agentes económicos y sociales porque solo así cualquier modificación encontraría el consenso y el equilibrio necesarios» para llevarla a cabo.

En este sentido, Fernando Galán (CC OO) reconoce que «nos sorprendió la medida, no tanto porque no la consideremos necesaria ya que es una reivindicación histórica de los sindicatos, sino porque no se propuso en la mesa de diálogo. Es ahí donde se debe tramitar». Galán espera que en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) este asunto –de los permisos– «no sirva de confrontación con la patronal y atienda nuestras peticiones».