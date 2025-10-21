LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios pensionistas juegan al dominó, en una imagen de archivo.

Menos del 2% de los perceptores riojanos cobra la prestación máxima

Las mujeres, como media en La Rioja, perciben 400 euros menos que los hombres

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 07:22

Comenta

El incremento progresivo de todas las pensiones ha provocado que en 2025 las más altas llegasen a 3.267 euros mensuales o 45.746 euros ... anuales. Llegar a esa cantidad resulta casi una quimera. El pasado mes de septiembre, de todos los perceptores de una pensión poco más de 1.100 contaban con la pensión más cuantiosa o incluso superior, lo que significa el 1,6% del total.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2

    Lo tradicional no pasa de moda
  3. 3 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?
  6. 6

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  7. 7

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Menos del 2% de los perceptores riojanos cobra la prestación máxima

Menos del 2% de los perceptores riojanos cobra la prestación máxima