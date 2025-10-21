Menos del 2% de los perceptores riojanos cobra la prestación máxima

El incremento progresivo de todas las pensiones ha provocado que en 2025 las más altas llegasen a 3.267 euros mensuales o 45.746 euros ... anuales. Llegar a esa cantidad resulta casi una quimera. El pasado mes de septiembre, de todos los perceptores de una pensión poco más de 1.100 contaban con la pensión más cuantiosa o incluso superior, lo que significa el 1,6% del total.

El resto de pensionistas se repartían casi a partes iguales entre los que percibían menos del salario mínimo interprofesional (1.184 brutos mensuales en 14 pagas), que suponían el 49%, y los que cobraban entre esta cifra y los ya citados 3.267 euros mensuales, que suponían el 49,3%.

Las estadísticas también nos permiten conocer datos curiosos, como que en septiembre el Estado abonó 97,9 millones de euros a los pensionistas riojanos. O poner sexo a las estadísticas. Y hay casi 2.000 hombres más que mujeres que cobran una única pensión, pero si se tiene en cuenta a los pluripensionistas la cifra se invierte: 38.817 mujeres por 36.294 varones (5.758 mujeres pluripensionistas frente a 1.229 hombres). Eso sí, son las féminas las que menos cobran: 1.251 euros mensuales frente a 1.613.