Pepe Álvarez (UGT) reclama la reducción de jornada y un mayor control del registro horario

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acompañado por su homónimo en la región, Jesús Izquierdo, ha defendido este martes en la Fundación Laboral de ... la Construcción de La Rioja la necesidad de aprobar «cuanto antes» la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Ha recordado que esta medida, rechazada recientemente en el Congreso, «cuenta con el apoyo del 80% de la ciudadanía» y ha denunciado la actitud de los grupos políticos que bloquearon su tramitación en lo que considera «un secuestro de la opinión pública, puesto que todos dicen estar a favor, pero votan en contra de abrir el debate».

Álvarez ha asegurado que la reforma es «inaplazable» tras más de cuatro décadas sin cambios en la jornada máxima, y ha apelado a la transformación tecnológica de los últimos años como justificación de sobra para reducir el tiempo de trabajo. «Hace 40 años en un supermercado se hacía una factura con calculadora; hoy tenemos escáneres, internet y hasta cajas de autocobro. No hay argumentos para mantener las 40 horas», ha subrayado.

El dirigente sindical ha añadido que esta reducción debe ir acompañada de un control real del registro horario en las empresas. «Si no se respeta el fichaje, la ley se queda en papel mojado. El cumplimiento estricto es fundamental, sobre todo en los sectores más precarizados y con menos representación sindical».

Sobre los siguientes pasos, Álvarez descarta, por ahora, convocar una huelga general, aunque ha anunciado nuevas movilizaciones para mantener la presión. «Lo que determinará el resultado será que los partidos entiendan que votar en contra de los trabajadores tiene un coste electoral» ha indicado.

Otros asuntos

En la misma comparecencia, se ha referido también a la próxima negociación del Salario Mínimo Interprofesional, defendiendo que su subida se vincule no solo al coste de la vida, sino también a los beneficios empresariales. Álvarez ha reclamado que «el incremento sea neto, sin absorber pluses», y ha criticado que «parte de la subida acabe tributando en el IRPF».

Por último, ha respondido a las críticas empresariales sobre el «absentismo laboral» y ha negado que se trate de una práctica abusiva. «Son bajas médicas. Si de verdad les preocupa, que refuercen la seguridad en el trabajo y pongan medios para reducir los accidentes», ha afirmado.