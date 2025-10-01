LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Izquierdo y Pepe Álvarez, de UGT, este miércoles. J. M. R.

Pepe Álvarez (UGT) reclama la reducción de jornada y un mayor control del registro horario

El líder sindical insite en que la reforma es «inaplazable» tras cuarenta años sin cambios y critica que los partidos «no representen la soberanía popular»

Juan Marín de Río

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:34

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acompañado por su homónimo en la región, Jesús Izquierdo, ha defendido este martes en la Fundación Laboral de ... la Construcción de La Rioja la necesidad de aprobar «cuanto antes» la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Ha recordado que esta medida, rechazada recientemente en el Congreso, «cuenta con el apoyo del 80% de la ciudadanía» y ha denunciado la actitud de los grupos políticos que bloquearon su tramitación en lo que considera «un secuestro de la opinión pública, puesto que todos dicen estar a favor, pero votan en contra de abrir el debate».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  3. 3

    Una vocación que crea saga en Logroño
  4. 4

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  5. 5

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  6. 6

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  7. 7

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  8. 8

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  9. 9 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  10. 10

    El corazón de Logroño más seguro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pepe Álvarez (UGT) reclama la reducción de jornada y un mayor control del registro horario

Pepe Álvarez (UGT) reclama la reducción de jornada y un mayor control del registro horario