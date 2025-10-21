LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas mayores charlan al sol en el centro de Logroño en una imagen de archivo. SONIA TERCERO

La pensión media rozará los 1.500 euros en La Rioja tras haber crecido el 34% en diez años

Las jubilaciones de la última década han incrementado en más de 8.000 el número de riojanos que recibe una prestación

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 07:25

Comenta

A la espera de lo que ocurra con el IPC en noviembre, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ya ha calculado cuánto se ... van a revalorizar las pensiones el próximo año. A priori, será un 2,6%, dos décimas menos que el pasado año (y casi 6 puntos inferior a la de un 2023 marcado por la presión inflacionista), lo que supondrá un crecimiento de 33,8 euros en la pensión media de los riojanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2

    Lo tradicional no pasa de moda
  3. 3 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?
  6. 6

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  7. 7

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La pensión media rozará los 1.500 euros en La Rioja tras haber crecido el 34% en diez años

La pensión media rozará los 1.500 euros en La Rioja tras haber crecido el 34% en diez años