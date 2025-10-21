La pensión media rozará los 1.500 euros en La Rioja tras haber crecido el 34% en diez años

A la espera de lo que ocurra con el IPC en noviembre, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ya ha calculado cuánto se ... van a revalorizar las pensiones el próximo año. A priori, será un 2,6%, dos décimas menos que el pasado año (y casi 6 puntos inferior a la de un 2023 marcado por la presión inflacionista), lo que supondrá un crecimiento de 33,8 euros en la pensión media de los riojanos.

Aunque cada caso particular es un mundo, los que más van a notar el incremento son los que reciben una paga por jubilación del régimen general, que percibirán casi 38 euros más al mes para pasar de 1.457 euros a rozar por primera vez los 1.500 (concretamente, 1.495,03), mientras que la pensión media (que incluye a los beneficiarios de pagas por incapacidad, viudedad, orfandad o en favor de familiares) se quedará en 1.336.

Ese 2,6% más supondrá 32,5 euros para los que cobran por incapacidad permanente o 13,18 en las de orfandad (el importe medio de estas supera ligeramente los 500 euros).

A 1 de septiembre había 52.444 pensiones del régimen general en La Rioja, a las que se suman otras 18.630 del régimen de autónomos. En estos casos, la pensión media por jubilación era de 1.044 euros, mientras que teniendo en cuenta el resto de tipos para autónomos (orfandad, ciudades, incapacidad o favor de familiares) la media se reduce a 949,8 euros.

A un ritmo diferente crecerán las prestaciones mínimas y no contributivas, que percibirán desde enero un aumento bastante mayor a ese 2,6%, como se acordó en la pasada reforma de las pensiones, aunque aún sin cuantificar.

Este incremento anual ligado a la inflación supone que las pensiones contributivas hayan ido escalando de manera irregular pero continua (años de subidas del 0,25% con el Gobierno de Rajoy o de hasta el 8,5% ya citado con el de Sánchez, por ejemplo). Además, la llegada a la edad de jubilación de un nutrido grupo de trabajadores con largas carreras profesionales y con mayores cotizaciones ha provocado que en diez años la pensión media en la comunidad se haya disparado casi un 34%.

Hace una década, la media de cobro de un jubilado del régimen general era de 963,9 euros mensuales (860 si en la ecuación se incluía a los que recibían un subsidio por orfandad, viudedad o incapacidad permanente). A 1 de septiembre de 2025 los que habían contribuido a la caja común con su carrera laboral percibían, como promedio, 1.457 euros (cifra que se reducía a 1.303 con el resto de tipos). Es decir, prácticamente 500 euros más para los jubilados y 440 euros para los demás.

Crecen las cuantías, pero también sube el número de pensionistas. En todo el sistema, a 1 de septiembre de 2015, había 67.086 perceptores de una pensión. Exactamente diez años después el número ascendía a 75.160, es decir, un 12% más, una clara muestra del envejecimiento de una población que, en este período de tiempo, ha visto cómo aumentaba su población en más de 15.000 personas.

Un futuro que se plantea incierto por la complejidad de seguir sufragando un sistema con cada vez mayor número de cotizantes por el envejecimiento de la población y con unos nuevos perceptores que cuentan con carreras laborales más largas, es decir, con una pensión mayor. Sistema que sólo en 2026 deberá disponer de cerca de 10.000 millones extra respecto a 2025 para afrontar ese incremento estimado del 2,6%.