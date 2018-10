Podemos La Rioja, ¿unas primarias en los tribunales? Kiko Garrido, secretario general de Podemos en La Rioja / M.H. Cantabrana y Sainz confían en que la Comisión de Garantías admita sus candidaturas o, de lo contrario, irán a la «vía judicial» JAVIER CAMPOS Logroño Lunes, 22 octubre 2018, 14:08

«Seguiremos luchando por el Podemos en el que entré y en el que creo y por acabar con el sistema caciquil implantado en La Rioja de purgas políticas a los que no siguen sumisamente al cacique local». Germán Cantabrana respondía ayer así a un mensaje de apoyo en redes sociales después de conocerse que su candidatura, junto a la de su compañera diputada Ana Carmen Sainz, habían sido excluidas del proceso de primarias de los 'morados' al Parlamento de La Rioja.

Cantabrana y Sainz detallaban ayer a Diario LA RIOJA que sus recursos ya están presentados y, una vez abierto el plazo de 'subsanaciones', aguardan la resolución correspondiente por parte de la Comisión Estatal de Garantías Democráticas, en la cual confían para poder optar finalmente a discutirle el 'liderazgo' al actual secretario general del partido en la región, Francisco Javier 'Kiko' Garrido. De hecho, y en caso contrario, ambos confirman que irán a la «vía judicial».

«Son falsas acusaciones y no voy a permitir que ensucien mi nombre», aseveraba ayer Sainz, quien explicaba que en su caso un correo del equipo técnico del Comité Electoral de La Rioja «anulaba mi candidatura por supuestamente no estar al corriente de pago de las donaciones al partido cuando no sólo lo estoy, sino que además he abonado 3.500 euros de más». El propio Cantabrana, ya en la noche del jueves, citaba como motivo expuesto «haber realizado las donaciones de forma incorrecta».

«Seguiremos luchando por el Podemos en el que entré y en el que creo y por acabarcon este sistema caciquil» Germán Cantabrana | Portavoz en el Parlamento

«Kiko Garrido ha perdido el debate político, y quiere imponerse ensuciando al resto de candidatos, en este caso a Germán y a mí, y eso no es otra cosa que falta de democracia en un partido que en principio es horizontal», concluía.

El secretario general de Podemos La Rioja, Francisco Javier Garrido, cuyo nombre sí aparece como candidato a encabezar la lista para las próximas elecciones autonómicas en pugna con la diputada nacional Sara Carreño y María José Dueñas, se desmarcaba ayer de la decisión de exclusión de Cantabrana y Sainz. «Me entero de su expulsión por la prensa y deduzco, con las declaraciones del propio Germán, que el motivo está relacionado con las donaciones y supongo que con un informe del equipo estatal de Finanzas. Cantabrana se empeña en hacerme responsable de algo con lo que ni yo ni el Consejo Ciudadano Autonómico tenemos nada que ver pues el Comité Electoral de La Rioja firma un compromiso de confidencialidad y sólo informan a los interesados, así que solo ellos sabrán los motivos», aclaraba Garrido.

«No puedo decir más. Solo que es falso que yo anunciase de antemano que no les iba a permitir presentarse... es más, siempre dije que avalaría a todo el mundo. Ni sé más ni puedo decir qué va a pasar», añadía. El secretario general, de paso, informaba de que él se presenta, «no voy solo, pero primero toca hablar de proyecto político y luego de personas, pues de momento trataré de atraer al mayor número de gente posible y la semana que viene presentaremos la lista», adelantó.

La diputada nacional de Podemos por La Rioja, Sara Carreño, también es candidata a encabezar la candidatura definitiva para los comicios de mayo y ayer, preguntada por tal hecho, explicaba que ella figuraba en la candidatura conjunta de Cantabrana y Sainz y en otra particular precisamente porque, «sospechando de que podía suceder lo que ha ocurrido», querían asegurarse el poder presentar una 'alternativa' a la de Garrido. «Las primarias deben ser primarias de verdad... Contra Cantabrana y Sainz han usado una técnica de acoso y derribo y para ello tenemos un órgano como la Comisión de Garantías y unos estatutos que entendemos que deben cumplirse», se sumaba al debate.

De momento, y a la espera del resultado de los dos recursos, nadie parece mover ficha más allá del cruce de declaraciones.