La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles El Ministerio de Transportes continúa con la ejecución de las obras del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68

La Rioja Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:45 | Actualizado 13:50h.

Los trabajos de pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 provocarán afecciones al tráfico este martes, 30 de septiembre, y el miércoles, 1 de octubre. En concreto, se procederá al extendido de capas previas de firme, colocación de señalización y al extendido de la capa de rodadura del firme de la calzada en sentido Logroño. Estos trabajos dan continuidad a los que se realizaron a principios de mes y también a finales de agosto.

Por este motivo, se producirán afectaciones al tráfico y, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, los vehículos que circulen por la autovía A-12 hacia Logroño serán redireccionados a la calzada sentido Burgos en un transfer entre las salidas 98 y la 96, tramo que será bidireccional hasta Logroño.

También se producirá el corte de los ramales de salida e incorporación a la calzada sentido Logroño de la A-12 en su enlace con la LR-137 (acceso a Fuenmayor, Navarrete y al polígono industrial Lentiscares).

Para facilitar la circulación de los vehículos, se habilitarán los siguientes desvíos: para los vehículos que quieran acceder a Fuenmayor, Navarrete y al polígono industrial Lentiscares, se propone tomar la salida 98 en el enlace de Sotés y, a través de la N-120, conectar con la LR-137 en la glorieta situada en Navarrete.

Por otra parte, para los vehículos que circulando por la LR-137 quieran acceder a la A-12 en sentido Logroño, se tomará la N-120 en la glorieta situada en Navarrete.

Las obras del tramo Arrúbal – Navarrete de la futura autovía A-68 en La Rioja (Ronda Sur) las está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y cuentan con una inversión actual prevista de 151,87 millones de euros (IVA incluido).