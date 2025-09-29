LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de asfaltado de la Ronda Sur. D. G.

La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles

El Ministerio de Transportes continúa con la ejecución de las obras del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68

La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:45

Los trabajos de pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 provocarán afecciones al tráfico este martes, 30 de septiembre, y el miércoles, 1 de octubre. En concreto, se procederá al extendido de capas previas de firme, colocación de señalización y al extendido de la capa de rodadura del firme de la calzada en sentido Logroño. Estos trabajos dan continuidad a los que se realizaron a principios de mes y también a finales de agosto.

Por este motivo, se producirán afectaciones al tráfico y, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, los vehículos que circulen por la autovía A-12 hacia Logroño serán redireccionados a la calzada sentido Burgos en un transfer entre las salidas 98 y la 96, tramo que será bidireccional hasta Logroño.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

También se producirá el corte de los ramales de salida e incorporación a la calzada sentido Logroño de la A-12 en su enlace con la LR-137 (acceso a Fuenmayor, Navarrete y al polígono industrial Lentiscares).

Para facilitar la circulación de los vehículos, se habilitarán los siguientes desvíos: para los vehículos que quieran acceder a Fuenmayor, Navarrete y al polígono industrial Lentiscares, se propone tomar la salida 98 en el enlace de Sotés y, a través de la N-120, conectar con la LR-137 en la glorieta situada en Navarrete.

Por otra parte, para los vehículos que circulando por la LR-137 quieran acceder a la A-12 en sentido Logroño, se tomará la N-120 en la glorieta situada en Navarrete.

Las obras del tramo Arrúbal – Navarrete de la futura autovía A-68 en La Rioja (Ronda Sur) las está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y cuentan con una inversión actual prevista de 151,87 millones de euros (IVA incluido).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adriana, la primera danzadora de los zancos de Anguiano
  2. 2

    ¡Detengan las fiestas!
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  5. 5

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  6. 6

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  7. 7

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  8. 8 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  9. 9

    Oteruelo despierta de su letargo para no caer en el olvido
  10. 10

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles

La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles