El paro baja en La Rioja en 200 personas, hasta 12.900 en el tercer trimestre

La Rioja Viernes, 24 de octubre 2025, 09:21

El número de desempleados bajó en La Rioja en 200 personas durante el tercer trimestre del año en relación al trimestre anterior, hasta los 12.900, con una tasa de paro del 7,71 %; mientras que la cifra de ocupados subió en 1.700, hasta los 152.600, con una tasa de actividad del 59,68 %, según informa Efe.

Estos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que el paro descendió en La Rioja en 3.500 trabajadores en relación al tercer trimestre de 2024.

La caída de 200 parados en La Rioja en el periodo comprendido entre julio y septiembre últimos en relación al trimestre anterior representan una descenso del 1,83 %.

Respecto a los ocupados, la EPA señala que, en relación al tercer trimestre del año pasado, se produjo un aumento de 10.100 trabajadores, un 6,97 % más.

De los 154.600 ocupados, 82.300 son hombres y 72.300 son mujeres, lo que representa unas tasas de actividad del 59,68, 63,63 y 6,75 % y 54,86 %, respectivamente.

En el caso de los 12.900 desempleados, 5.500 son hombres y 7.500 son mujeres; mientras que las tasas de paro se fijan, respectivamente, en el 7,71, 6,23 y 9,34 %.

En La Rioja, según la EPA, hay 167.500 activos, lo que supone un aumento de 1.400, un 0,86 % más, respecto al trimestre anterior; así como 6.500 más en relación a los últimos doce meses, un 4,06 % más.

La comunidad riojana registró 280.700 personas mayores de 16 años entre julio y septiembre pasados, prácticamente la misma cifra que en el trimestre anterior; y 3.500 más que en el mismo periodo de 2024, un 1,25 % de aumento.

En el ámbito nacional, el INE asegura que el número de ocupados aumentó en 118.400 personas en el tercer trimestre de 2025 y se situó en 22.387.100, con una tasa de variación trimestral fue del 0,53 %; mientras que el empleo creció en 564.100 personas en los últimos doce meses.

El paro subió en 60.100 personas, hasta 2.613.200; y se redujo en 140.6900 en el último año.

La tasa de paro fue del 10,45 % en este trimestre, 17 centésimas más que en el anterior; y el número de activos creció en 178.500 personas, hasta 25.000.300; con un aumento en los últimos doce meses de 423.100.

Por comunidades autónomas, Baleares registró la tasa de paro más baja del trimestre, con un 5,77 %; y Andalucía, la más alta, con un 15,27 %.