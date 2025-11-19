El Parlamento renuncia a adjudicar las 33 plazas de aparcamiento La Mesa considera que no es necesario continuar con la prestación de este servicio que se ofrecía a los diputados regionales

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:47

La Mesa del Parlamento de La Rioja ha decidido renunciar a la adjudicación del contrato de arrendamiento de 33 plazas de aparcamiento. Así lo ha informado la Cámara regional en una nota, en la que ha explicado que esta decisión se fundamenta en «razones de interés público».

Este servicio se ofrecía hasta ahora a los diputados ante la ausencia de aparcamiento propio en el Parlamento, pero la Mesa -a iniciativa de la Presidencia- ha considerado este miércoles que «no es necesario» continuar con la prestación de este servicio de alquiler. Todo ello supondrá «un ahorro», ya que el presupuesto ascendía a 142.767,90 euros para un plazo de 5 años.