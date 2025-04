El Parlamento reclama al Ministerio que vuelva a poner los trenes eliminados el 11 de abril

Pío García Logroño Jueves, 24 de abril 2025, 16:00 Comenta Compartir

Los trenes, otra vez. Siempre los trenes. «Los riojanos tenemos que empezar a dar algún toque de atención importante», ha subrayado el diputado del PP Carlos Cuevas. Su partido ha presentado una Proposición No de Ley para exigir al Ministerio de Transportes la restitución de las cuatro frecuencias ferroviarias con Madrid eliminadas el 11 de abril. Ese día, al mismo tiempo que entraba en funcionamiento la nueva conexión diaria con Miranda, se eliminaban cuatro servicios que enlazaban Logroño con la capital de España por Calahorra los fines de semana.

El acuerdo básico no ha impido las discrepancias y las puntualizaciones. El PSOE votó a favor del segundo punto de la proposición, en el que se instaba a reponer esas cuatro frecuencias suprimidas. No lo hicieron, sin embargo, en el primer punto, que afirmaba que el 11 abril los riojanos se habían quedado «con un servicio aún peor del que ya tenían hasta ahora». El diputado Jesús María García ha invitado al Grupo Popular a defender la restitución de las trenes «sin exageraciones ni medias mentiras». Ese día, según ha recordado García, entraba en funcionamiento la conexión con Madrid por Miranda. «Veintiséis frecuencias son más que 18 y de 4.000 plazas hemos pasado a 7.500. No se puede decir que estemos peor», puntualizó. El diputado socialista ha señalado que de esta manera se consigue sacar así a La Rioja Alta de su «ostracismo ferroviario».

Desde la bancada pupular, Carlos Cuevas ha rebajado la importancia de esa conexión por Miranda. «No mancha, pero tampoco limpia. Tardar cuatro horas y media para llegar a Madrid cuando en coche cuesta tres horas y media no es ninguna bicoca. Ya que esa frecuencia con Miranda no supone una mejora sustancial, al menos no deberíamos perder lo que ya teníamos. Si no estábamos para tirar cohetes, imagínense como nos hemos quedado ahora», ha señalado.

Los partidos minoritarios de la Cámara también han suscrito la petición, aunque desde Izquierda Unida su diputado Carlos Ollero pidió al Gobierno regional que cambiase su táctica: «Con la estrategia del enfrentamiento estamos consiguiendo que otras comunidades nos estén adelantando; lo hemos visto con Cantabria y con Extremadura. El Gobierno del PP debería reconocer que está fracasando en uno de sus objetivos de legislatura; tendría que asumir que su estrategia está siendo fallida y cambiarla».

En cierto modo, esa idea del «cambio de estrategia» vertebró asimismo el discurso de Héctor Alacid (Vox). «¿Qué va a hacer el Gobierno de La Rioja? ¿Continuamos apostándolo todo a la voluntad del Gobierno central? A ustedes les han vuelto a engañar. Jugar con trileros siempre sale mal», resolvió.

En su última intervención, Cuevas ha recordado que la competencia en este asunto es exclusiva del Estado y ha insistido, aunque no era el objeto de la proposición, en que el nuevo material rodante prometido por el ministro aún no había llegado a La Rioja. El diputado popular, no obstante, ha pedido a los grupos ceñirse a la petición concreta que en este caso se formulaba al Ministerio: recuperar los cuatro servicios perdidos el 11 de abril.

Finalmente, el socialista Jesús María García ha reprochado la forma en la que el presidente Capellán abordó el debate en el pleno anterior, cuando reveló la supresión de esos trenes con ocasión de una pregunta parlamentaria sobre la situación sanitaria de La Rioja Baja: «Le preguntaron por el hospital de Calahorra y se dedicó a hablar de la supresión de esos trenes. De esta manera, un problema que ocupa a 65.000 habitantes, que sufren una sanidad deficiente, queda opacado por un problema que afecta a 50 ciudadanos, con unos trenes que van vacíos al 80%. EL PSOE quiere la mejor asistencia santiaria y las mejores conexiones ferroviarias».

Más allá del debate y de los muchos matices que asomaron en la discusión, el mensaje quedó claro: en una de sus raras unanimidades, el Parlamento de La Rioja ha reclamado al Ministerio la restitución de los cuatro servicios ferroviarios suprimidos.