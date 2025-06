El Parlamento aprueba la Ley del Paisaje con los votos del PP y la abstención de PSOE y Vox

Pío García Logroño Viernes, 27 de junio 2025, 14:22 Comenta Compartir

La Rioja ya tiene su Ley del Paisaje. Aunque todos los grupos han manifestado su deseo de contar con un instrumento legal para la protección del entorno natural, el texto final solo ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular. Tanto el PSOE como Vox, pese a las numerosas críticas que han desgranado, se han abstenido, mientras que IU ha decidido votar en contra.

El presidente Capellán, que ha cerrado el debate, defendió la necesidad de una norma para «proteger el valor excepcional del paisaje riojano», la primera desde la constitución de la comunidad autónoma. «La ley busca defender y proteger los paisajes de La Rioja, pero entendidos en todo su valor. Desde el punto de vista ambiental, pero también socio-económico. La Rioja tiene una gran diversidad ambiental, un alto valor ecológico y preservarlo requiere una ley. La norma ofrece protección y garantía frente a proyectos de impacto irreversible».

La oposición, sin embargo, no ha encontrado motivos para dar su voto positivo. «Su gobierno no está siendo diferente a los de Pedro Sanz. Tienen ustedes acreditada una cartera de servicios en contra de la naturaleza y el medio ambiente», ha sañalado el socialista Jesús María García. El PSOE ha denunciado, además, la negativa a incorporar un capítulo para la «regeneración de paisajes degradados» y ha criticado la «falta de diálogo» del Partido Popular, que no ha admitido enmiendas sustantivas de sus adversarios.

En el caso de Vox, Héctor Alacid cuestionó la «ideología del desarrollo sostenible» que, a su entender, vertebra una ley concebida «bajo el paraguas del fanatismo del cambio climático». Aun así señaló que esta norma es «necesaria pero insuficiente» y censuró que protegiera de manera insuficiente «los paisajes dedicados a la agricultura y a la ganadería».

Excepciones o arbitrariedad

Carlos Ollero (IU) ha incidido sobre todo en la «arbitrariedad» del texto, que, a su juicio, «permite al Gobierno saltarse cualquier tipo de protección para autorizar cualquier cosa basándose exclusivamente en su voluntad. No podemos apoyar este proyecto y ni siquiera abstenernos. No vamos a ser partícipes de ningún proyecto de marketing, maquillaje y propaganda».

La razón de esta última crítica hay que buscarla en los artículos 13 y 14 de la norma, quizá los más importantes. En su primer punto, señala las zonas excluidas «para la instalación de proyectos de elevado impacto paisajístico». Entre ellos figuran expresamente los parques eólicos con cinco o más aerogeneradores o las instalaciones solares «que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que tengan más de cinco megavatios de potencia instalada». Esas infraestructuras no podrán instalarse en paisajes relevantes, zonas húmedas, riberas de interés ecológico, montes de utlidad pública o parajes de interés paisajístico o faunístico.

Sin embargo, en su segundo punto establece una salvedad: «El Consejo de Gobierno podrá autorizar la implantación excepcional de proyectos de elevado impacto paisajístico en alguna de estas zonas», siempre y cuando se traten de «proyectos que se encuentren integrados en una planificación de interés nacional o regional», con los informes favorables de la dirección general y del Observatorio del Paisaje.

El Observatorio del Paisaje es un organismo colegiado de nueva creación, pero cuya concreción se fía a un reglamento posterior. Se indica, eso sí, que deben estar representadas «las direcciones generales concernientes, los entes locales y los sectores sociales, profesionales y económicos». Para Vox es «otro chiringuito» y también el PSOE lo considera innecesario, ya que entiende que sus funciones puede desempeñarla la COTUR.

El jefe del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, que dirigió a Vox la parte más dura de su discurso («están ustedes fuera del tiempo, fuera de la sociedad y aislados del mundo»), ha defendido la necesidad de este observatorio con una referencia a la instalación de un macroproyecto en Cidamón, que afectó a un encinar de gran valor, y que fue aprobado durante el Gobierno de Andreu.

El PP, por voz de la diputada Begoña Martínez Arregui, ha asegurado que esta ley llenaba un vacío importante y ha justificado la inclusión de la salvedad del artículo 14: «Lo contrario supondría una rigidez normativa que impediría la resolución de casos excecpionales, aunque ya incorpora requisitos suficientes para evitar la arbitrariedad».