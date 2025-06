Palomas, calor, San Bernabé, vino... en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Domingo, 22 de junio 2025, 11:11 Comenta Compartir

Palomas en Madre de Dios

El 'Teléfono' se estrena hoy en Logroño con una queja sobre la fachada del Centro Cívico Madre de Dios. «Pusieron una malla cubriendo las estatuas para que no las dañaran las palomas pero, bien por deterioro o mala colocación, han vuelto a acceder y llenar todo de excrementos. Y nadie hace nada por remediar la situación», explica este lector.

Quejas sobre la devolución de fondos

Dos llamadas coinciden en criticar al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño para la devolución de fondos europeos con intereses. «Hay obras que tenían fondos y ustedes no las han realizado. Los logroñeses tenemos que pagar y ¿qué excusas ponen ahora?», se pregunta. Por su parte, Raúl no sabe «cómo se puede justificar esta situación» y destaca que «el alcalde anterior hizo un montón de cosas en pandemia y guerra». «Ahora ¿están esperando a hacer algo en vísperas de elecciones?», cuestiona.

Agradecimiento a los acalorados maestros

La educación toma la palabra... y el abanico. «¿Podéis decirme un edificio público en el que no haya aire acondicionado? A mí solo se me ocurre uno en el que en salas conviven hasta 30 personas», dice esta lectora. «Son nuestros hijos y sus profesores en pleno junio con temperaturas de más de 30º en edificios inutilizados para el verano porque no disponen de sistemas de refrigeración», explica. Por eso lanza su más sentido agradecimiento «a los docentes que idean actividades» para sobrevivir al calor.

Calles sin programa de San Bernabé

Pasadas las fiestas de San Bernabé, Blanca denuncia que mientras que en avenida de la Paz llegó el programa a tiempo, «en una calle paralela no lo hizo y el De Buena Fuente lo recibimos con una semana de retraso». «¿Se tiene derecho al programa por el nivel de renta?», pregunta.

«Mala situación» en la zona sur de Logroño

Una lectora denuncia la «mala situación en la zona sur de Logroño, concretamente en Los Olivos, Montesoria, Los Abetos...». Sus quejas van contra el estado del asfaltado («horrible»), contra la falta de limpieza («pasa una persona y no da abasto») y contra el estado de las aceras. «Nos merecemos que se solucione ese problema», dice antes de pedir badenes en avenida de la Sierra para que «los coches vayan más despacio».

Reyes de Castilla, con hierbas y suciedad

Otra queja sobre el estado de zonas de la capital. En concreto, sobre la plaza Reyes de Castilla, junto a la rotonda de la Ñ. «Está llena de hierba y con una suciedad que da vergüenza. Con un nombre tan importante, bien se merece estar en condiciones», señala.

«Doce meses para una consulta urgente»

Una lectora denuncia los retrasos en Cardiología del San Pedro. «Tardaron seis meses para darme una consulta urgente y, tras hacerme un ecocardio, otros seis meses para el resultado. Así que he ido a la consulta privada», relata.

«Un Rioja debe ir con pinchos elegantes»

La campaña de una bodega para romper moldes con lo que debe acompañar a un Rioja ha sentado muy mal a nuestra última comunicante: «Los vinos de Rioja son extraordinarios y no deben mezclarse con kebabs, sino con jamoncito, tortilla, pinchos elegantes... Muy mal me parece».

.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Acumulación de plástico en Ezcaray

Ampliar

La imagen de la fotodenuncia de hoy fue tomada en la mañana de ayer en Ezcaray, «la que presume ser la primera villa turística de La Rioja» , indica el lector que la remite. En ella se aprecia que los contenedores acumulan gran cantidad de plástico fuera (aunque no se sabe si también lo hay dentro). Si estaban llenos, necesitan una recogida más frecuente. Si no, más civismo.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.