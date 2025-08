Por un expediente impecable en la carrera de Matemáticas, Pablo Sáenz ha recibido la Beca Santander Excelencia 360º, de 12.000 euros, y el curso ... que viene estudiará el Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación.

– ¿Cuáles son sus hobbies?

– En mi tiempo libre me gusta hacer ejercicio y leer. También salir con los amigos, con la bici, ir al gimnasio o ver películas y series. Sobre todo de fantasía o fantasía épica, porque son cosas abstractas y al tener que imaginártelas en los libros te abre un poco más la mente.

– ¿Algún escritor o película en concreto?

– Últimamente he leído bastantes de Brandon Sanderson y ahora estoy con Los diablos, de Joe Abercombrie. Escriben muy bien. En cuanto a cine, cuando vi La rueda del tiempo, que la escribió Robert Jordan y la terminó Sanderson, me gustó mucho. Empecé a leer con esa serie, entonces es la que me ha marcado para luego seguir con la lectura, pero también ha habido otros que me han parecido muy buenos como El archivo de las tormentas.

– ¿Fue algo de esto lo que le llevó a estudiar Matemáticas en la Universidad de La Rioja?

– Ese tipo de lecturas me ayudaron a abrir mi imaginación, pero realmente me decidí por estudiar esta carrera porque durante mi etapa académica fue una asignatura que me gustó.

– ¿Por algo en concreto?

– Sí, al final era como cuando construyes un puzle y empiezas primero poco a poco. Luego vas juntando las piezas y te queda una imagen general muy bonita del puzle. Eso me pasó a mi con las matemáticas. Tú empiezas con algunas definiciones de conceptos y luego con los teoremas –que van complicándose dependiendo de lo que quieras hacer o conseguir– obtienes unos resultados finales que requieren todo el proceso anterior.

– ¿Fue ese procedimiento lo que más le llamó la atención?

– Sí, fue por la idea de poder construir algo más que estar estudiando de memoria, por ejemplo historia o algo similar. Yo lo que quería era aprender para luego poder hacer algo. Saber por saber sí, es importante, pero también desarrollar tu mente más allá, porque así aprendes cómo desenvolverte.

– Durante la carrera, ¿qué es lo que más le ha gustado?

– De la etapa, la compañía; amigos, profesores, y la fiesta, que ayuda a desconectar. De asignaturas, el análisis matemático, aunque también destacaría el álgebra. Pero, sin ninguna duda, me quedaría con el análisis, porque define muy bien mi teoría del puzle: con unas pocas piezas básicas construyes algo más general y bonito.

– ¿Y la que menos?

– Los métodos numéricos yo creo. Es verdad que es lo más práctico, pero requiere usar mucho el ordenador y eso no me gusta tanto. Es verdad que ahora está en todos lados y me tendré que adaptar, pero no me llama mucho la atención.

– ¿Por qué escogió la Universidad de La Rioja para estudiar?

– Estaba aquí en casa y decidí quedarme. Además hay buen ambiente y los profesores son buenos. Me ha gustado mucho la compañía que he tenido.

– ¿Durante la carrera ha tenido esa parte práctica de la que habla?

– Es verdad que hay algún trabajo, pero no muchos. Suele ser el típico problema que te ponen, por ejemplo, en métodos numéricos de una ecuación diferencial y tu haces una solución aproximada. En el tema de ecuaciones diferenciales es complicado saber la solución exacta, y para eso se utilizan principalmente los métodos numéricos. Esa es la única práctica que yo he visto, porque hay muchas asignaturas que son teóricas, que son las que te dan a conocer cada una de las piezas –y su procedimiento– que luego construyen ese gran puzle.

– ¿Cómo lo ha visto?

– La parte práctica yo creo que está bien, pero hay un poco de todo. También hay partes teóricas que a lo mejor se te pueden atragantar un poco si no dominas los conceptos, pero luego las partes prácticas compensan.

– ¿Ha echado algo en falta?

– No, simplemente pensé en hacer la carrera de Matemáticas porque me había gustado mucho durante el colegio e instituto. Luego llegué a la universidad y me di cuenta de que no tenían nada que ver, que era mucho más complejo, pero le vas pillando el puntillo. Le he cogido cariño y respeto.

– ¿Iba con alguna idea previa?

– No, fui a estudiar la carrera, disfrutar y poco a poco. No tenía en mente si las asignaturas iban a ser de una forma u otra. Las hacía y ya está.

– Su expediente ha sido calificado como excelente, con un 9,1 de media, ¿cuál ha sido su truco?

– Yo creo que tiene que ver más con mi personalidad, porque me considero muy detallista y perfeccionista. Cuando hago algo, me gusta hacerlo bien, y más aún si es el caso de estudiar cosas que me gustan. Para mí hacer un examen es rellenar un papel con cosas que –aunque se te puedan atascar– debes saber. Por eso cuando llegaba a casa de la universidad, descansaba, iba al gimnasio, quedaba con los amigos... Pero también estudiaba, y lo hacía siempre con música.

– ¿Cuál escuchaba y por qué?

– Me ayudaba a concentrarme y era mi método de estudio, porque si estoy mucho tiempo concentrado sin ninguna distracción, me canso. Podía estar escuchando rock, rap en inglés –para que no me distrajera demasiado la letra– o pop. El reggaeton no me gustaba tanto para estudiar, porque la base suele ser la misma. Es un estado de abstracción mental espectacular; una sensación muy bonita.

– ¿Algún músico o canción en especial?

– No, no es como en los libros. Escucho de todo y también va por épocas. Suelo escuchar desde Youtube y a lo mejor pongo una canción y luego me sale otra recomendada. O incluso una lista. Así casi siempre, y de esta forma también conozco otras canciones que después me parecen unos temazos.

– ¿Cómo recibió que le dieran la Beca Santander Excelencia 360º?

– Me alegré mucho, además supone una ayuda económica muy alta. Personalmente me gustó, pero igualmente me queda mucho por recorrer y no quiero que este reconocimiento me haga conformarme o confiarme.

– ¿Qué va a hacer ahora?

– Voy a estudiar un Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación. Lo llevan varias universidades y entre ellas está la de La Rioja, pero voy a estudiarlo en la Universidad del País Vasco hasta finales de año y, después, me voy a la Universidad de Zaragoza. También me gustaría hacer un doctorado en Matemáticas y este máster me ofrece esa posibilidad.

– ¿Tiene algún proyecto a corto o medio plazo?

– Me gustaría retomar mis rutas en bici, pero a nivel académico o profesional no he pensado en un plan b.