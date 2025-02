Las cosas de votar con las tripas

El caso es que los ingleses votaron con las tripas que querían irse de la Unión Europea. Lo hicieron impulsados por una campaña que solo puede describirse como un montón de mentiras. Votaron para librarse de la emigración, por ejemplo, y no lo han logrado. Votaron porque les dijeron que el dinero que iba a Europa se usaría en su sistema de salud, y el NHS está peor que nunca. Y votaron, en fin, para recobrar 'nosequé' soberanía presuntamente perdida, y por ahora todo lo que han logrado es un montón de vertidos industriales en el mar a falta de regulación que lo prohiba. Ah, y cambiar el color de sus pasaportes para no parecerse a los de la UE. Aunque esos pasaportes estén fabricados en Francia.

Se cumplían estos días cinco años del Brexit, el primer gran éxito de la acorazada populista de engañar gente. No es sorprendente que el resultado no haya sido bueno, porque las premisas en las que se basa ese movimiento que nos asola están siempre muy alejadas de la realidad. Si tus promesas se basan en odiar a otro y echarle la culpa de tus males, cuando ganas tienes un problema: que ya no puedes seguir culpando a nadie que no seas tú. Algo así le pasó a Boris Johnson, se acuerdan. Que al final la culpa era suya.

Falta por saber si esa acorazada de mentiras que hace que tanta gente vote contra sus propios intereses riza el rizo y consigue el milagro de seguir convenciendo a la gente durante décadas, aunque la evidencia dicte que quien miente una vez con éxito seguirá mintiendo siempre. Para qué cambiar, con lo bien que les está yendo.

Jueves Jubilados Una obra ya conocida

Esta obra ya la hemos visto. Unas cuantas veces, esta legislatura. El PSOE quiere sacar adelante algo. Lo que sea. Junts le pide algo a cambio, lo que sea. Sánchez saca pecho y se pone gallito. Y al final, oh, cede. Y ambos consiguen ese lo que sea, se declaran vencedores y hasta la próxima.

La novedad de esta vez, ingeniosa sin duda, es que el Gobierno, falto de apoyos para sacar adelante sus cosas, le ha echado la culpa al PP. Tiene traca: el PP quería aprobar lo de las pensiones pero no empaquetado con otras mil gaitas. El PSOE dijo que de desempaquetarlo nada, para al final terminar cediendo... porque Junts se lo pidió.

Ay en fin. Creo que a esto le llamaban política, aunque no sé si merece tal epíteto. Pero al menos tiene un nombre; no estoy seguro, por ejemplo, de cómo llamar a la iniciativa de los sindicatos, decididos y dignos a salir a manifestarse indignados... contra la oposición. Cosas veredes.

Viernes Hoteles Recuerdos de boda

El alcalde presenta, junto con un grupo hotelero, la promesa de reapertura del hostal Niza y del complejo del Imperial Montesol. Buena noticia será, al menos para mis recuerdos de juventud. Bueno, de primera edad adulta. Recuerdos de ese ciclo interminable de bodas que a todos nos llega sobre los 30, cuando los amigos deciden darse el banquetazo a la vez y uno se pasa un par de años sin guardar la corbata de los domingos. Muchos de mis recuerdos fueron en el Imperial: no me importaría volver a verlo por dentro.