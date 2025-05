Deje el móvil, señor presidente

Comenta Compartir

Hemos visto demasiadas películas, y casi todas americanas. Ésas en las que el presidente era un señor sagrado, rodeado de tipos devotos y profesionales, con medidas de seguridad del siglo veintidós. Cierto es que mirar hacia la Casa Blanca ahora mismo hace perder mucho respeto por la figura del líder del mundo libre, pero algo queda. Y aunque no esperamos que La Moncloa sea lo mismo, el prestigio se filtra.

En fin, llámenme mitómano, pero no me esperaba yo que un presidente del Gobierno anduviera mandando wasaps insultando a sus colegas (de gobierno o de ... mus) así como así. Y no porque les crea santos varones incapaces de ofender a nadie, sino porque pensaba que a estas alturas habrían interiorizado otra verdad inmutable de las películas americanas: que todo lo que digan será usado en su contra y si es en un móvil, más.

Cierto, no ha llegado el presi nuestro a la altura de los cracks de la defensa americana, que incluyeron a un periodista en un chat en el que hablaban alegremente de cómo iban a bombardear Yemen. Pero cuando uno está en un nivel alto (y más alto que ese hay pocos) no se puede fiar ni de su abuela la de Manjarrés. Ni para insultar ni para decir cosas que competen a la seguridad de un país. No es culpa de Sánchez que esas cosas se hayan aireado, no me malentiendan. El que lo hace se pasa por la ingle eso de la privacidad y tiene una agenda cristalina; el «a quién beneficia» aclara casi todos los crímenes. El recuerdo de Rajoy y su «sé fuerte» a Bárcenas es inevitable, y hace escuchar con la ceja un poco levantada a quien ahora pide las furias de los infiernos para los filtradores y entonces los jaleaba como descubridores de la verdad verdadera. Estaremos atentos, porque la serie promete seguir. Ya veremos a quién apuntan ahora esos wasaps que el presi nunca debió mandar. Miércoles Dinero Lo que son 20.000 euros Se reúnen el presidente del Gobierno de La Rioja y el alcalde de Logroño para hacer lo de todos los años desde hace veinte: firmar un convenio por el que la Comunidad le suelta una pastita al municipio, reconociendo que eso de ser la capital y tener que mantener servicios comunes para toda la región les cuesta a los logroñeses algo de dinero suplementario que hay que sufragar. 3,04 millones, es. Una cifra ligeramente superior a la del año anterior, en fin, muy ligeramente, porque este convenio sube menos aún que el sueldo de la gente común. No entiendo sin embargo qué necesidad tenían Capellán y Escobar de decir que era una cantidad récord. Ni con algún subterfugio se esconde que no: hasta el 2010 la pasta era de 3,06 millones, luego cayó por la crisis y nunca se ha llegado a recuperar. Son 20.000 pavos, una minucia, me dirán. Pero hombre, el respeto a la verdad verdadera bien vale la diferencia. Lunes Piedra Un día de granizo Hasta para los que no cogemos una azada más de una vez por década lo del pedrisco toca una fibra interior. Debe ser la herencia atávica de generaciones de antepasados agricultores, a quienes una granizada en mayo podía dejar sin pan ni sustento. Así que el lunes veía los vídeos de los suelos blancos en El Villar y pensaba: ay, madre. Y sí, ay madre. Tercera tormenta de mayo, empeñado en fastidiarnos un año en el que, por una vez, todo parecía correr como debe, con la cantidad justa de agua y sol. A ver si es la última.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión