El otoño no frena la bajada en los pantanos: 1,7 hectómetros cúbicos en una semana Los cuatro embalses riojanos perdieron agua en los últimos siete días y se encuentran al 38,35% de su capacidad

V. S. Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:03 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

El que esperase que las lluvias de otoño paliasen un verano bastante seco deberán esperar todavía más. Con el cielo azul y temperaturas elevadas durante estas jornadas, la lluvia ha resultado casi anecdótica. Y eso se percibe en los pantanos riojanos que, una semana más, vuelven a perder agua. En estos siete últimos días han sido 1,7 hectómetros cúbicos los que se han evaporado, dejando las reservas al 38,35% (de los 182 hectómetros cúbicos que pueden almacenar, actualmente hay 69,8, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro).

En la última semana, el desagüe se ha notado más en Mansilla (0,77 hectómetros cúbicos menos) y en Pajares (0,74 menos), con lo que este último cae por debajo del 50%. En concreto, la instalación del Najerilla se encuentra al 31,3% y la de cabecera del Iregua al 48,5%. Solo 0,08 hectómetros cúbicos se ha dejado Enciso, que actualmente es el más lleno de los cuatro, con un porcentaje del 53,4%.

La otra cara de la moneda la presenta el González Lacasa, que vio evaporarse 0,11 hectómetros cúbicos y ya se encuentra en un preocupante 20,8%. Respecto a las mismas fechas del pasado año, Mansilla, Pajares, González Lacasa y Enciso guardan 10,5 hectómetros cúbicos menos.

Según informa la CHE, la reserva de agua embalsada en esta fecha es de 4.071 hm3, lo que representa un 52% de la capacidad total de embalse de la cuenca, ligeramente superior a la media de los últimos cinco años.