Osés dice que se aprovechará «hasta el último céntimo» en apoyar el acceso a la vivienda El consejero de Política Local calcula que, de los 24,4 millones que se destinarán a esta materia en 2026, 17 millones serán ayudas concedidas dentro de plan estatal

El consejero de Política Local, Daniel Osés, aseguró este jueves que, en materia de vivienda, «se aprovechará hasta el último céntimo en ayudar a quienes necesiten un apoyo para acceder a ella». Así se pronunció en su comparecencia parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento para 2026, en el que se incluye el área de la vivienda.

Ante el alza de los precios, «vamos a redoblar nuestro esfuerzo presupuestario en políticas de vivienda», añadió.

Un total de 24,4 millones de euros se movilizarán en 2026 para favorecer el acceso a la vivienda, de los que 17 se reservarán a ayudas concedidas dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, informó. Esta cuantía aumentará una vez entre en vigor el nuevo Plan 2026-2030 y se definan los nuevos compromisos de financiación con el Ministerio, dijo. En su intervención, puso en valor el papel del IRVI en la ejecución de los fondos europeos y en el incremento del parque público residencial.

También mencionó «el pionero Plan Revive» que ha conseguido que «otras regiones de España afectadas por el fenómeno de la despoblación nos miren como un ejemplo a seguir».

Osés evidenció que «los números hablan por sí solos: las cuentas de 2024 contemplaban una partida de 2,5 millones de euros y las de 2025 otros 2,6».

«Pero la realidad, es que, hasta la actualidad, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado un gasto total de 9 millones de euros en varias generaciones de crédito», lo que se traduce en que el Gobierno riojano «destina un 76% más de presupuesto al Plan Revive». Además, «vamos a seguir poniendo el mismo empeño en atender todas y cada una de las solicitudes que se siguen registrando día a día en el Dirección General de Vivienda», ya que es un plan «plan absolutamente necesario para fijar población en nuestros pueblos».

Tras la presentación de los presupuestos, PSOE e IU lamentaron que no se dé respuesta al problema de la vivienda, mientras Vox vio falta de control en el Plan de Obras y Servicios. Sin embargo, el grupo popular apreció «impulso» y «una forma seria de gobernar».

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero resaltó cómo con este presupuesto, que ha calificado de «continuista y conservador, es imposible», dijo, «solucionar los problemas de vivienda. No hay ni un sólo programa novedoso que asegure respuestas inmediatas, urgentes».

Desde el PSOE, Ricardo Velasco criticó que no se afronte «el problema real de la vivienda». «La competencia de vivienda es del Gobierno de La Rioja y está haciendo una dejación de sus funciones», alegó señalando una «disminución en un 25% de las ayudas al alquiler».

Desde Vox, Héctor Alacid puso el acento en las infraestructuras. Reconoció que «no hay competencias», y añadió que no se puede «fiar todo a un ministro y al Gobierno nacional».