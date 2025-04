Profesionales y sindicatos piden llenar de personal la ampliación de Urgencias

La construcción de un nuevo edificio de 700 metros cuadrados para ampliar el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro se ha percibido, por ... regla general, como «una buena noticia» tanto por parte de los profesionales sanitarios como de los sindicatos que los representan. Sin embargo, la mayoría coincide en ponerle un 'pero' que se resume en una frase de Ángel Laspeñas, de la CSIF: «Podemos tener unas infraestructuras tremendas, pero si no contamos con alguien que las atienda nos va a dar igual».

El delegado de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios recibe «con satisfacción» la ampliación, así como que Salud reconozca «la sobrecarga creciente en Urgencias». Pese a eso, alerta de que esa mejora de las infraestructuras lleve «únicamente» asociada la contratación de dos enfermeras y dos técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería. «Se echan en falta, evidentemente, médicos», recalca para poner después sobre la mesa otras prioridades en la comunidad como evitar que «no se hunda» el centro de salud de Alberite.

Desde el sindicato médico CESM-La Rioja, pro su parte, se expone que la ampliación «es positiva», pero recalcan que ha de ir acompañada «de una dotación de recursos humanos y de dimensionar la plantilla» actual. «Aunque tengas muchos espacios y estés más cómodo, si no tienes personal no tienes nada», señala Miren Romero antes de reseñar que el problema de Urgencias «va más allá». La vicepresidenta de la organización incide así en la necesidad de encontrar una solución para que los pacientes ingresados «no se queden en Urgencias» por no tener una cama para su ingreso.

También desde el sindicato de Enfermería Satse se ve la ampliación como «algo fundamental y necesario», ya que las Urgencias «se había quedado pequeñas». Sin embargo, certifican que las contrataciones de personal de Enfermería anunciadas resultan insuficientes. «Dicen que van a poner siete consultas más y diez boxes, por lo que dos enfermeras nos parecen muy pocas», opina Patricia Mogena Obispo. «Para conseguir unas ratios adecuadas de atención, calidad y seguridad se necesitan más, por lo menos cuatro», apostilla la secretaria general autonómica de la organización.

«No corrige los problemas»

Tanto desde UGT como desde Comisiones Obreras se pronunciaron ayer al respecto a través de sendas notas de prensa. El primero de los sindicatos criticó que Salud «no apuesta por reforzar la plantilla» de Urgencias del San Pedro. Aunque valoran positivamente el anuncio de ampliación del servicio, desde UGT Servicios Públicos opinan que «servirá de poco» si no se dota de los recursos humanos precisos.

Comisiones Obreras, mientras, cree que el nuevo edificio «por sí solo» no corrige «la situación de precariedad que sufre la ciudadanía» con respecto a la sanidad. «El problema sigue estando en la falta de personal, no en los metros cuadrados ni en el espacio físico para atender las demandas sanitarias», insiste la organización sindical, que recuerda que «para analizar la saturación en Urgencias» hay que acudir a los retrasos en las citas médicas de Atención Primaria. «Llegan a pasar de los 15 días, motivo por el que la mayoría de la ciudadanía se ve obligada a usar el servicio de Urgencias como la consulta de su médico de cabecera», concluyen.

«No hay profesionales»

Desde el Colegio de Médicos de La Rioja, por su parte, se alaba que la construcción del nuevo edificio supondrá «una actualización y mejora de las instalaciones actuales que se han quedado pequeñas». Inmaculada Martínez se congratula de que «permitirá distribuir y separar los departamentos y mejorar la calidad en la atención al paciente». Además, y respecto al tema de dotación de personal médico, la presidenta de la organización valora que «la oferta pública está dimensionada» para atender todas las necesidades. «Incluida la dotación del nuevo edificio», apostilla. «El problema es que no hay profesionales para cubrir toda la oferta», remata.

Y desde el Colegio de Enfermería, por último, se califica como «una muy buena noticia» la mejora del servicio. «Ahora bien, quedamos a la expectativa para ver si esa ampliación viene acompañada de la dotación de personal suficiente», se apunta. «Porque solo así estaríamos hablando de una mejora real», se apuntilla antes de emplazarse a 2026, fecha prevista para la puesta en marcha de las nuevas consultas, para analizar las cifras de personal «en su contexto real».