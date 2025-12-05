Tráfico pone en marcha un operativo especial por el puente de diciembre El dispositivo estará vigente hasta la medianoche del próximo lunes

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este mismo viernes un operativo especial por el puente de diciembre, que estará vigente hasta la medioanoche del próximo lunes. Para estos días, la DGT prevé que se produzcan cerca de 65.000 desplazamientos por toda la red viaria de La Rioja.

La DGT, además, estima que los días y horas en los que se producirá la mayor intensidad de circulación son los siguientes:

− 5 de diciembre, desde las 15.00 hasta las 23.00 horas.

− 6 de diciembre, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

− 7 de diciembre, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas

− 8 de diciembre, desde las 16.00 hasta las 23.00 horas

Siniestros en 2024

El año pasado, durante la operación especial de tráfico, se registraron tres accidentes con víctimas, que dieron como resultado cuatro heridos graves y seis de carácter leve.