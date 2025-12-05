LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
S.T.

Tráfico pone en marcha un operativo especial por el puente de diciembre

El dispositivo estará vigente hasta la medianoche del próximo lunes

La Rioja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:18

Comenta

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este mismo viernes un operativo especial por el puente de diciembre, que estará vigente hasta la medioanoche del próximo lunes. Para estos días, la DGT prevé que se produzcan cerca de 65.000 desplazamientos por toda la red viaria de La Rioja.

La DGT, además, estima que los días y horas en los que se producirá la mayor intensidad de circulación son los siguientes:

− 5 de diciembre, desde las 15.00 hasta las 23.00 horas.

− 6 de diciembre, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

− 7 de diciembre, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas

− 8 de diciembre, desde las 16.00 hasta las 23.00 horas

Siniestros en 2024

El año pasado, durante la operación especial de tráfico, se registraron tres accidentes con víctimas, que dieron como resultado cuatro heridos graves y seis de carácter leve.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  4. 4 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  5. 5

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  8. 8

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tráfico pone en marcha un operativo especial por el puente de diciembre

Tráfico pone en marcha un operativo especial por el puente de diciembre