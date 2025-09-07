LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez

Las once escuelas rurales riojanas incorporan este curso a 25 nuevos docentes

Efe

Logroño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:56

Un total de 25 docentes han participado esta semana en una jornada formativa de acogida de nuevos docentes en los once Centros Rurales Agrupados (CRA), organizada por la consejería de Educación y Empleo del Gobierno riojano.

Esta actividad se ha desarrollado a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), para informar sobre organización, funcionamiento y metodología didáctica propia de las escuelas rurales. Durante el encuentro, los docentes que se incorporan durante este curso, por primera vez a estas escuelas han podido conocer las peculiaridades del ámbito rural y su entorno educativo, lo que exige una metodología didáctica diferente a la que se utiliza en los centros urbanos.

Estos centros se caracterizan por un aprendizaje cercano y trato personalizado, ya que disponen de grupos de alumnos reducidos que cursan distintos cursos en una misma aula, lo que exige una metodología didáctica diferente a la de los centros urbanos. Durante esta formación, los docentes han conocido la normativa vigente que regula los CRA, además de debatir y compartir los instrumentos didácticos y metodológicos más adecuados.

