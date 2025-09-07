Las once escuelas rurales riojanas incorporan este curso a 25 nuevos docentes

Efe Logroño Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Un total de 25 docentes han participado esta semana en una jornada formativa de acogida de nuevos docentes en los once Centros Rurales Agrupados (CRA), organizada por la consejería de Educación y Empleo del Gobierno riojano.

Esta actividad se ha desarrollado a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), para informar sobre organización, funcionamiento y metodología didáctica propia de las escuelas rurales. Durante el encuentro, los docentes que se incorporan durante este curso, por primera vez a estas escuelas han podido conocer las peculiaridades del ámbito rural y su entorno educativo, lo que exige una metodología didáctica diferente a la que se utiliza en los centros urbanos.

Estos centros se caracterizan por un aprendizaje cercano y trato personalizado, ya que disponen de grupos de alumnos reducidos que cursan distintos cursos en una misma aula, lo que exige una metodología didáctica diferente a la de los centros urbanos. Durante esta formación, los docentes han conocido la normativa vigente que regula los CRA, además de debatir y compartir los instrumentos didácticos y metodológicos más adecuados.