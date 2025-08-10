LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Accidente en el que un vecino de Arnedo falleció en la A-68 en Tudela. Policía Foral

Ocho riojanos fallecidos en accidentes de tráfico en lo que va de 2025

Cuatro siniestros se produjeron en vías riojanas y tres en carreteras de Navarra y Álava

Noemí Iruzubieta

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:53

Con el trágico accidente de este domingo en el que han fallecido dos riojanos, ambos de 22 años, La Rioja suma ya ocho muertos en siniestros de tráfico, cuatro de ellos en carreteras riojanas y cuatro en tres sucesos ocurridos en vías de Navarra y Álava.

El primero del año se registró el 9 de enero, cuando un hombre de 87 años murió tras sufrir un accidente la ambulancia en la que era trasladado en Navarrete.

El segundo accidente se dató el 18 de enero: un joven de 21 años falleció en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-111, a su paso por el término municipal de Lardero.

Además, aunque no tuvo lugar en una carretera de la comunidad, dos riojanos murieron en sendos accidentes de tráfico: el 2 de febrero, un joven de 21 años, vecino de Arnedo y de nacionalidad marroquí, falleció tras sufrir una colisión por alcance con un camión en la A-68 (Autovía del Ebro), a su paso por Tudela.

El tercer siniestro en vías riojanas se produjo apenas un mes después. El 11 de febrero, un motorista de 66 años, vecino de un municipio riojano, murió en un siniestro en esa misma carretera, a la altura de punto kilométrico 302, en el término municipal de Viguera, al salirse de la vía con su vehículo.

Una semana después, el 18 de febrero un operario de asistencia en carretera, de 45 años y vecino de Calahorra, murió atropellado en la A-15, en el punto kilométrico 24,900 perteneciente al término municipal de Villafranca, en Navarra.

El último trágico accidente, hasta el de este domingo, se registró el 11 de marzo y fue el cuarto en las vías riojanas. Un marroquí de 33 años fue atropellado y abandonado en la carretera LR-321, que une Huércanos y Nájera.

Te puede interesar

