Nuevas riendas en Cáritas Fernando Beltrán sustituye a Luis Lleyda en la dirección de la entidad en La Rioja y en las presidencias de las fundaciones Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre

«Siempre tenía una excusa para postergar lo que admiraba, pero he decidido dar el paso. Asumo el reto con toda la ilusión, aunque tengo que aprender mucho todavía. Quiero escuchar, leer y formarme porque Cáritas es acción, pero también espiritualidad». Fernando Beltrán ha sido presentado esta mañana como director de Cáritas en La Rioja y presidente de la Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre, cargos que asumirá el próximo 1 de septiembre en sustitución de Luis Lleyda, quien ha estado al frente de la entidad en los últimos ocho años. La presentación del nuevo responsable de la entidad y la despedida, aún oficiosa, de su ya casi antecesor se ha celebrado en la sede logroñesa de Cáritas, en un acto presidido por el obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Carlos Escribano en el que los dos protagonistas han estado arropados por el delegado diocesano de Cáritas, José Andrés Pérez; el director gerente de la Fundación Cáritas Chavicar, Jesús Pablo Romero; el director de Proyecto Hombre, David García; y el coordinador general de Cáritas La Rioja, Juan Antonio Meléndez, entre otros.

«Hoy es un día muy importante para nuestra institución porque se produce un relevo, que siempre es saludable, y que afrontamos con ilusión y esperanza renovada, pero sobre todo con la gratitud a Luis Lleyda por su trabajo fecundo en todos estos años que no han sido fáciles», ha destacado el obispo en su intervención. Tras recordar que el todavía responsable de la entidad «es un hombre entregado, servicial y juicioso que ha sabido llevar esta labor de voluntariado y de servicio«, Monseñor Escribano ha agradecido a Fernando Beltrán su »disponibilidad« y se ha mostrado convencido de que »hará muy bien la tarea que se le encomienda. Le vamos a pedir mucho, pero va a recibir mucho más a cambio«, ha concluido el obispo, para ceder a continuación la palabra a Luis Lleyda.

El aún director de Cáritas La Rioja ha confesado, con la emoción marcada en el rostro, que «ésta es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Si me dejo llevar por el corazón, no me marcho; pero la cabeza me dice que tengo que dejarlo y facilitar el relevo después de estirar durante años una decisión que también tomo por mi familia«. »Llegué para ayudar a los pobres desde Cáritas y me he entregado y he estado muy a gusto«, ha añadido Lleyda que en su despedida oficiosa no ha olvidado su largo listado de agradecimientos. »Quiero agradecer primero a Dios por haber sido elegido, después a mi familia, que han sido los voluntarios involuntarios; y cómo no, a mis colaboradores más cercanos, un equipo fantástico; a los trabajadores de la entidad, que están ahí por su profesionalidad y por vocación; a los voluntarios, que son la joya de la corona; a las entidades e instituciones que nos apoyan; a todos los socios y donantes; y a los medios de comunicación que siempre habéis estado ahí«, ha detallado el director, que ha aprovechado la que será una de sus últimas intervenciones públicas para enviar un último mensaje a los riojanos: »A la sociedad le digo que siga siendo generosa, que no se conforme con los mínimos y que trabajen por una sociedad más justa y solidaria para que ojalá entre todos logremos cambiar los valores actuales«, se ha despedido no sin antes enviar un consejo a quien será su sucesor: »Fernando, tírate al agua de cabeza, como hice yo«.

Apoyo familiar

Y éste recogió el guante. «Todo lo que hace Cáritas es inmenso, yo la admiraba, cualquier persona de bien admira su labor y a los voluntarios, capaces de dejar algo de lo suyo para ayudar«, ha destacado Fernando Beltrán, quien ha confesado que »yo siempre tenía una excusa para postergar lo que admiraba«. El paso al frente, según ha confesado, llegó con la puesta en marcha de la misión Euntes. »Me pareció magnífico y me integré en el grupo de la misión en la parroquia de San Francisco de Asís y quise ser consecuente y, por ello, me ofrecí como voluntario para algo que yo creía que valía: acompañar a las personas mayores que están solas, hablar con ellas, leerles... Pero me dijeron que me querían de voluntario, pero para otra misión y aquí estoy«.

El nuevo director de Cáritas ha admitido sus dudas antes de aceptar el ofrecimiento, una decisión que tomó gracias al apoyo de su familia. «Así de fácil y así de complicado», ha explicado, para fijar como retos inmediatos «escuchar, aprender y formarme porque Cáritas es acción y espiritualidad. Sé lo que hay y si algo sale mal con este equipo y estos trabajadores y voluntarios será solo culpa mía por no haber estado a la altura, algo que yo, desde luego, intentaré evitar«.

Pero Beltrán ya piensa en el futuro y ha recordado que en noviembre se hará público el informe Foessa sobre exclusión social en La Rioja, «un estudio que pondrá las alertas sobre las que tenemos que actuar», ha señalado, para apostar por implicar a la juventud en esta tarea porque es una labor de todos«.