Sigue a Diario LA RIOJA en Google Discover para no perderte la actualidad riojana

L. R.

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:07

¿Usas Google Discover? Esto te interesa: Google está cambiando la manera de ofrecer noticias a los usuarios y, a partir de ahora, desde su hilo de noticias (la pestaña del buscador en la que te aparecen noticias según tus gustos), podrás seguir a Diario LA RIOJA. Es el método que Google está empleando con el fin de ofrecer un contenido más personalizado y específico a los usuarios.

Para no perderte nada de la actualidad riojanacontada por su periódico líder, pincha en el siguiente botón y sigue a Diario LA RIOJA. De esta manera, Google te mostrará más noticias y publicaciones en redes sociales de este diario de forma completamente gratis.

Encontrar los contenidos y noticias que te interesan es ahora más fácil que nunca. Diario La Rioja ofrece diferentes formatos que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios: podcast, vídeos diarios, análisis en profundidad, entrevistas, reportajes y un sinfín más de opciones.

La herramienta Google Discover es de las más utilizadas por muchísimas personas para estar al tanto de la actualidad a todos los niveles. Por ese motivo, te ofrecemos una forma gratuita y sencilla de estar todavía más cerca de este diario.

