Incendio en el Ecoparque, el pasado 20 de agosto. Justo Rodríguez

Nivel 'extremo' de riesgo de incendios forestales en La Rioja

este martes, día 26, por la tarde el nivel sería muy alto en el sur de Rioja Baja

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:22

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para los días 26 y 27 de agosto en La Rioja el riesgo 'extremo' de incendios forestales.

Según ha publicado en su página web, este martes, día 26, por la tarde el nivel sería muy alto en el sur de Rioja Baja.

El miércoles 27 de agosto, por la tarde el nivel de riesgo de incendios forestales sería alto en puntos del Valle y Rioja Baja y muy alto en el resto de la Ribera Riojana, mientras que en Rioja Alta podría volver a ser extremo.

