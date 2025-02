La necesidad de mano de obra, vista desde cinco sectores

¿Cómo afrontan la falta de mano de obra en la hostelería? ¿Y en el transporte? ¿Y en la construcción? Representantes de cinco sectores económicos riojanos valoran ese «problema generalizado» al que muchos ven una solución compleja.

¿Cómo se solventan las necesidades de mano ... de obra en el campo? «Por ejemplo, mucha gente lo está haciendo es mecanizar en el viñedo», responde Néstor Alcolea. «Pero hay otros cultivos en los que es imposible hacerlo, como el de las frutas y las verduras o el del champiñón», apostilla el secretario de Organización de UPA.

Más allá de eso, los responsables de las organizaciones agrarias reconocen que la solución para esta problemática no es sencilla, ya que las labores del campo presentan unas peculiaridades que otros trabajos no tienen, como el hecho de que las campañas, en muchos casos, no sean muy largas. Aun así, ofrecen algunos pasos que se podrían dar. «Tenemos que buscar la forma de que haya más flexibilidad a la hora de hacer contrataciones; se nos está aumentando la burocracia y eso es perjudicial», destaca Roberto Ruiz-Clavijo, desde UAGR-COAG. «Debemos contar con una normativa que vaya acorde con las necesidades del sector; el campo no es una factoría», añade el secretario general de ARAG-Asaja, Igor Fonseca.

Construcción Se necesitan «unos 3.500 trabajadores» en 10 años

Los números que maneja Juan Ramón Liébana, secretario general de la CPAR, son claros. «Si los estudios a nivel nacional dicen que en el sector de la construcción se necesitan unos 700.000 trabajadores en diez años, eso quiere decir que en La Rioja precisamos de unos 3.000 o 3.500», razona después de exponer que en la actualidad se cuentan con unos 5.500 trabajadores por cuenta ajena y unos 3.000 por cuenta propia en este ámbito.

Así, para atraer profesionales, se está haciendo hincapié «desde hace tiempo» en la mejora de la percepción del sector. «Esa imagen que mucha gente tiene de un albañil subiendo un saco de cemento de 50 kilos al hombro durante siete plantas ya no es real», afirma Liébana. «El proceso constructivo se ha industrializado y digitalizado hace ya muchos años», añade el secretario general de CPAR, quien destaca, para bien, el convenio colectivo que hay en La Rioja, así como que, normalmente, la gente que entra a trabajar en el sector no quiere marcharse a otro. «Es un mundo atractivo, pero poco conocido», opina.

Hostelería En las fechas de más trabajo, «nos faltan unas 200 personas»

Francisco Martínez Bergés considera que la ausencia de manos es un hándicap al que está haciendo frente el conjunto del sector turístico. «Existe para todo el mundo; el turismo está tirando del carro y falta gente en hostelería, en los hoteles, en los campings, en las agencias de viajes... En todo», opina el presidente de Hostelería Riojana, quien pide al Gobierno apoyo para poder combatir esta situación. «No puede ser tan avaricioso», considera.

Recuerda Martínez Bergés que existen más de 300 locales de hostelería cerrados o en traspaso en la comunidad autónoma. «Es por falta de personal y por otros problemas», explica para después cuantificar esa falta de mano de obra. «En los periodos de más trabajo necesitamos unas 200 personas», certifica.

Por último, Martínez Berges incide en la falta de profesionales formados. «Hay gente que llega y no sabe poner un vino o un café», se lamenta para recordar después que el salario mínimo en hostelería es de 1.346 euros. «Y el 31% de los gastos que tenemos en las empresas van dirigidos al personal», concluye.

Transporte Conductores de otros países ante la falta de vocaciones

«Es un problema que va acentuándose con el tiempo». Así responde el presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja (Atradis) a la necesidad de mano de obra en su sector. Santiago Gutiérrez recuerda que el trabajo en un camión ha sido «siempre» vocacional. «Era para gente a la que le metías ocho horas en una fábrica y lo matabas», expone. «Esa vocación ya apenas existe y cuesta encontrar a gente que quiera hacer estos trabajos que implican estar de aquí para allá todo el rato», añade.

Así, la falta de conductores nacionales se ha compensado con la llegada de otros desde países terceros. «Hace años empezaron a entrar muchos conductores de Europa del Este, sobre todo rumanos; era gente muy preparada y con ganas de trabajar», asegura Gutiérrez. «Últimamente están viniendo también muchos de Sudamérica o de países africanos como Marruecos o Malí», apostilla. «Si no fuera por ellos, no podríamos cubrir las necesidades», reconoce Gutiérrez antes de fijar el perfil que él busca: «Que sean buenas personas y quieran aprender».

TIC En busca de perfiles «con más experiencia»

«Aunque sigue habiendo una demanda alta de perfiles tecnológicos, la situación actual es algo más 'relajada'». Laura Urbieta, secretaria general de Aertic, admite que escenarios como el inmediatamente posterior a la pandemia resultaron «más estresantes» ante la elevada demanda de profesionales, de diferentes niveles de preparación. «Las empresas de Aertic, más de un centenar, han pasado de ocupar a 2.138 empleados en el año 2018 a los 5.093 que reflejan los últimos datos disponibles», ejemplifica Urbieta.

Ahora, según explica, la búsqueda es más concreta. «Las empresas necesitan gente con más experiencia, perfiles más sénior y que aporten un alto valor añadido», destaca la secretaria general de la organización, quien centra el tiro en la búsqueda de perfiles cualificados. «Entre los proyectos que manejamos a medio plazo figura un Centro de Investigación en Tecnologías del Dato, con lo que la demanda de perfiles profesionales altamente cualificados se elevará, y esperamos que sea una oportunidad de atraer talento a la región, al igual que otros proyectos como Techrioja», finaliza.