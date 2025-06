«Sería necesario otro proceso de estabilización de interinos, pero basado en las personas»

Jorge Azón es la cara visible de los interinos de esta comunidad. Al frente de la Plataforma de Trabajadores Temporales de La Rioja (PIR) lleva ... años poniendo el dedo en la llaga de las sucesivas administraciones para que de una vez por todas se ponga fin a la elevada tasa de interinidad y se reconozca el derecho a compensación que tienen los trabajadores que han encadenado contrato tras contrato por el abuso de temporalidad.

–La UE obligó a reducir la temporalidad en la Administración y el Gobierno puso en marcha un plan de choque ¿En qué porcentajes estábamos y estamos?

– Estábamos en el año 2018 en el 26% de temporalidad, el objetivo era reducirla al 8% y la temporalidad ahora mismo es de más del 30%. No sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Este además era uno de los requisitos del plan de resiliencia para cobrar fondos europeos.

– ¿En La Rioja?

– En La Rioja es muy similar. El Gobierno de La Rioja dice que es del 8% y hemos estado preguntando a todos los directores de los centros y nos hablan del 40%. En Sanidad la situación es similar, donde sí que es más baja es en administraciones públicas, pero hay muy pocos trabajadores. Calculamos que un tercio de los trabajadores públicos riojanos son temporales pero además están en fraude de ley. Más de 5.000 personas de las 14.976 que hay.

– ¿No ha servido para nada?

– No ha servido para nada, redujo un poco esos meses, porque había llegado al 35%, y ahora ya estamos otra vez igual. No ha servido absolutamente para nada.

– Una de las medidas del plan de choque fueron los procesos de estabilización. En La Rioja se estabilizó a 2.291 interinos.

– Esas cifras son reales lo que pasa es que a la vez se está jubilando muchísima gente y ni siquiera da para cubrir las propias jubilaciones que está habiendo. Por otro lado, en muchos sectores vinieron muchas personas de fuera. En Educación más del 80% son de fuera, en Sanidad se hizo algo mejor, pero las administraciones no son capaces de cumplir las leyes y los propios procesos de oposición se han quedado obsoletos.

– ¿Qué cree tendría que hacer la Administración?

– Lo primero que hay que hacer es estabilizar a las personas que están en fraude y abuso, lo dice el Tribunal de Justicia de laUnión Europea (TJUE) y lo marcan las normas europeas. En segundo lugar, hay que estabilizar a las personas, no a las plazas y eso es lo que hay que hacer. Luego ya habría que plantearse qué sistemas son los adecuados para el acceso al empleo publico porque creemos que los procesos de oposición están obsoletos.

– ¿Por qué?

– Ocurre que la tasa de natalidad es muy baja y se están jubilando más personas que las posibles candidatas para entrar. En una oposición hay muchos más candidatos que plazas, pero ¿qué está ocurriendo ahora en muchas ocasiones? Hay menos candidatos que plazas, entonces ¿tiene sentido hacer oposiciones? Tenemos el ejemplo de médicos y enfermeras en La Rioja, ¿cómo los consigo? Tendrás que ver lo que haces porque se están yendo fuera. Te falta personal y no puedes tener a la gente un año, dos años y tres años para acceder a un puesto en el que no tienes personas para trabajar, es un absurdo. La causa es un problema del Gobierno español con redes clientelares. Lo dijeron muchos políticos de diversos partidos en Madrid, pero voy a citar a Pilar Vallugueras, diputada de ERC en el Congreso.En una comparecencia pública dijo que el primer impedimento para estabilizar a los trabajadores en fraude eran los sindicatos y dijo textualmente: 'UGT y CC OO no querían de ninguna manera que les estabilizaran, lo que querían eran oposiciones normales'. Al final, dijo ella: 'conseguimos que compraran la idea, pero se tuvieron que comprometer, por petición de los sindicatos, a que el concurso fuera optativo para las administraciones públicas y que no les tocáramos la formación'. Hay un negocio enorme en España a costa de las oposiciones.

– En el proceso de estabilización, muchas de las plazas las consiguieron candidatos de otras comunidades, ¿cree necesario un concurso de traslados?

– Sí, pero esto tiene que ir ligado a un plan global. El paso número uno es el concurso de traslados y el dos, estabilizar a las personas que están en fraude.Hay que hacer todo otra vez porque está mal hecho y no hemos reducido la tasa.

– Es decir, otro proceso de estabilización.

– Sí, sería necesario otro proceso pero basado en las personas. Se está hablando ahora sobre esta cuestión. Henar Moreno, de IU, nos apoya, presentó una Proposición No de Ley en un pleno del Parlamento para que se establezcan mecanismos propios de estabilización en La Rioja, respetando la normativa europea.

– Hay una maraña de sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE reconociendo el derecho a indemnización a los interinos por el abuso de temporalidad. En La Rioja ¿se ha reconocido ya?

– En La Rioja dos personas han ganado dos sentencias pero aún no son firmes. La ley 20/2021 incluía una indemnización de 20 días por año trabajado pero está redactado de tal manera que no se le va a pagar a nadie. A una persona que realmente se haya quedado sin trabajo se le va a pagar, pero la mayor parte de las personas ni siquiera demandan porque vas a Contencioso y es difícil ganar. Lo que pone en la ley es papel mojado, para en caso de que ganes un juicio, como mucho te pagan 20 días. La Rioja es pionera en reconocer que ha habido abuso, pero ¿qué consecuencias tiene? De momento quédate en el puesto hasta que venga un funcionario. Algunas personas se van a quedar en su puesto siempre, porque siempre va a haber alguna plaza de interino en ese colegio o en ese centro sanitario, pero se van a quedar por las circunstancias, no porque lo diga la justicia.

– ¿Qué pasó de aquello que se dijo que los interinos pasarían directamente a fijos?

– Me han llamado por teléfono varias veces para felicitarme: 'Oye ya eres fijo, qué bien'. Y dentro de poco va a pasar otra vez, porque lees el texto previo de lo que estamos negociando y parece que nos van a volver a hacer fijos, pero los que hemos leído muchas veces ya sabemos que no, es simplemente para enseñárselo a la UE, intentar cobrar los fondos, es un juego de trileros. Estamos proponiendo entre grupos de interinos y funcionarios públicos de carrera independiente, un pacto social de ley de punto final porque el ciudadano es el primer perjudicado en esto. No tenemos profesores, no tenemos médicos, no tenemos enfermeras, hay que hacer un pacto primero para estabilizar a esta gente y luego para que los ciudadanos estén bien atendidos porque son los primeros afectados.