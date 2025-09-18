Los nacimientos repuntan y solo crecen más en 2025 en Madrid

El número de nacimientos registrados en julio permite a La Rioja 'maquillar' unas estadísticas que generan preocupación por el bajón de natalidad que sufre nuestra ... comunidad autónoma, en línea con lo que sucede a nivel nacional. De hecho, en el conjunto de España solo aumentaron en un 0,38%. Todos los aumentos de nacimientos han sido exiguos y solo en tres comunidades ha estado por encima del 2%.

En ese reducido grupo de 'elegidos' aparece nuestra comunidad autónoma, con un incremento del 2,52%, entre Madrid (2,74%) y Asturias (2,05%). Ha habido 174 nacimientos en La Rioja, 82 niños y 94 niñas. Y en estos siete primeros meses se acumulan 1.197, por encima del periodo enero-julio de 2024 y 2023. Con anterioridad a ese año, los datos de nacimientos siempre han sido superiores según los datos del Instituto Nacional de Estadística y en 2016, por ejemplo, hasta julio se habían registrado 1.574 nuevos bebés.

A la maternidad se llega en La Rioja con edades cada vez más avanzados y prueba de ello es que en julio el 35,6% de los nacimientos –62 en total– fueron de mujeres de entre 35 y 39 años. Asimismo, otros 52 bebés los alumbraron madres entre 30 y 34 años, mientras que 25 nacimientos fueron de jóvenes entre 25 y 29 años y otros 18, de chicas de 20 a 24 años. De mujeres con más de 40 años nacieron 15 bebés mientras que otros dos nacimientos fueron de chicas entre 15 y 19 años.