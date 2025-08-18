LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un coche de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

La última campaña de la DGT se salda en La Rioja con 1.354 denuncias por exceso de velocidad

El objetivo de esta iniciativa, que se desarrolló entre el 4 y el 10 de agosto, consistió en concienciar del riesgo de sobrepasar los límites de velocidad y en ejercer una labor preventiva con presencia de patrullas

La Rioja

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:54

La campaña especial de vigilancia y control que llevó a cabo la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 4 y el 10 de agosto en La Rioja se ha saldado con 1.354 vehículos denunciados, cifra que supone el 9,98% de todos los observados (13.560).

El objetivo de esta iniciativa fue concienciar sobre la peligrosidad del exceso de velocidad en la conducción, ya que se erige como el el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico en España, sobre todo en aquellos con víctimas mortales. En el caso de la comunidad riojana, el 20% de los accidentes se produjeron durante el pasado año por culpa de una velocidad inadecuada

En la campaña participaron tanto la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales de Santo Domingo de la Calzada, Haro y Lardero. Para ella, se ejerció una labor preventiva con presencia de patrullas y se vigilaron y controlaron los excesos de velocidad mediante radares fijos, estáticos y móviles. La DGT, además, emplea otras herramientas de control de velocidad, entre las que se encuentran el control aéreo desde los helicópteros del Organismo

