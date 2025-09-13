LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo.

Controlado el incendio en el Pinar de Clavijo

Se habían movilizado medios aéreos y terrestres

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:19

El Gobierno de La Rioja ha informado de un incendio declarado esta tarde en el Pinar de Clavijo, que se originó en torno a las 18:00 horas y que ya ha sido controlado pasadas las 18.30 horas. En este momento se realizan labores de remate con unidad de bomberos forestales, agentes forestales y autobomba

En un primer momento, para sofocar las llamas se han movilizado distintos medios aéreos y terrestres:

Un helicóptero y un avión de carga en tierra con retardante.

Dos agentes forestales.

Dos unidades de bomberos forestales con autobomba.

