Controlado el incendio en el Pinar de Clavijo
Se habían movilizado medios aéreos y terrestres
Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:19
El Gobierno de La Rioja ha informado de un incendio declarado esta tarde en el Pinar de Clavijo, que se originó en torno a las 18:00 horas y que ya ha sido controlado pasadas las 18.30 horas. En este momento se realizan labores de remate con unidad de bomberos forestales, agentes forestales y autobomba
En un primer momento, para sofocar las llamas se han movilizado distintos medios aéreos y terrestres:
Un helicóptero y un avión de carga en tierra con retardante.
Dos agentes forestales.
Dos unidades de bomberos forestales con autobomba.
