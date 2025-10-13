El PR+ acusa al equipo de Gobierno de Logroño de «improvisación» y «despilfarro» en movilidad urbana Rubén Antoñanzas critica obras sin planificación y reclama una estrategia clara para la ciudad

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado la «falta de planificación» y la «gestión errática» del equipo de gobierno municipal en materia de movilidad. Según ha señalado, «el alcalde gobierna sin una hoja de ruta clara», citando como ejemplos la devolución de fondos europeos, el aumento de tributos y un presupuesto «descompensado en ocho millones de euros».

Antoñanzas ha criticado el nuevo paso de peatones frente al colegio Jesuitas, «iniciado en pleno curso escolar y que tendrá que rehacerse en unos meses para elevarlo», lo que, a su juicio, «supondrá pagar dos veces la misma obra». También ha mencionado las rotondas provisionales de bolardos en Lobete y Hermanos Hircio, «sin proyecto ni presupuesto definido», y ha lamentado el gasto de «cuatro millones en la movilidad de La Glorieta» y la falta de avances en la rotonda de Vara de Rey.

El líder regionalista ha reprochado igualmente las «decisiones contradictorias» en torno a los carriles bici, como los de avenida de Portugal y Lobete, y ha pedido al alcalde que, como vicepresidente de la sociedad del soterramiento, «reclame la convocatoria del consejo de administración» para liberar suelo y promover vivienda protegida.

Antoñanzas ha concluido reclamando «una planificación seria que evite el despilfarro y garantice una movilidad moderna, segura y sostenible para todos los logroñeses».