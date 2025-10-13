LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rubén Antoñanzas en la sala de prensa del Ayuntamiento de Logroño. Partido Riojano

El PR+ acusa al equipo de Gobierno de Logroño de «improvisación» y «despilfarro» en movilidad urbana

Rubén Antoñanzas critica obras sin planificación y reclama una estrategia clara para la ciudad

La Rioja

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:44

Comenta

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado la «falta de planificación» y la «gestión errática» del equipo de gobierno municipal en materia de movilidad. Según ha señalado, «el alcalde gobierna sin una hoja de ruta clara», citando como ejemplos la devolución de fondos europeos, el aumento de tributos y un presupuesto «descompensado en ocho millones de euros».

Antoñanzas ha criticado el nuevo paso de peatones frente al colegio Jesuitas, «iniciado en pleno curso escolar y que tendrá que rehacerse en unos meses para elevarlo», lo que, a su juicio, «supondrá pagar dos veces la misma obra». También ha mencionado las rotondas provisionales de bolardos en Lobete y Hermanos Hircio, «sin proyecto ni presupuesto definido», y ha lamentado el gasto de «cuatro millones en la movilidad de La Glorieta» y la falta de avances en la rotonda de Vara de Rey.

El líder regionalista ha reprochado igualmente las «decisiones contradictorias» en torno a los carriles bici, como los de avenida de Portugal y Lobete, y ha pedido al alcalde que, como vicepresidente de la sociedad del soterramiento, «reclame la convocatoria del consejo de administración» para liberar suelo y promover vivienda protegida.

Antoñanzas ha concluido reclamando «una planificación seria que evite el despilfarro y garantice una movilidad moderna, segura y sostenible para todos los logroñeses». Ha concluido reclamando «una planificación seria que evite el despilfarro y garantice una movilidad moderna, segura y sostenible para todos los logroñeses».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PR+ acusa al equipo de Gobierno de Logroño de «improvisación» y «despilfarro» en movilidad urbana

El PR+ acusa al equipo de Gobierno de Logroño de «improvisación» y «despilfarro» en movilidad urbana