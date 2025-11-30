Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

La inteligencia artificial está trasformando todos los sectores, incluido el educativo y, por consiguiente, la educación superior. «Tenemos un compromiso bastante fuerte con el tema de la IA en español», reconoce Daniel Burgos, vicerrector de Proyectos Internacionales de Investigación de UNIR, que recuerda que esta institución universitaria ya publicó en 2023 una declaración para un uso ético de la IA en educación superior –texto que ha sido renovado este mismo año–.

– ¿Cómo está integrando UNIR la IA en sus programas académicos y de investigación vinculados al español?

– Tenemos seis proyectos sobre inteligencia artificial no solo en lo relativo a nivel educativo, sino también a nivel ético, que es una parte muy importante. Y dentro de esa vertiente menos tecnológica y más humanista, ha surgido la posibilidad de trabajar a nivel lingüístico. Nos preocupa mucho que todo lo que se hace ahora relacionado con IA está en inglés o chino. El resto de los idiomas son traducidos del inglés y entendemos que si un idioma menos complejo traduce otro más complejo, como puede ser el español, estamos perdiendo expresiones y se degrada la calidad. De ahí que haya que trabajarla directamente en el idioma que sea. UNIR ha empezado a desarrollar, en colaboración con otras instituciones, un proyecto para generar el primer corpus oral en español.

– ¿Qué líneas de investigación considera más prometedoras en el cruce entre tecnología y lengua española y qué papel viene desempeñado UNIR en ellas?

– Este proyecto que estamos desarrollando es el primero de estas características. No existe ningún corpus en español tan completo como el que estamos haciendo; sí que hay cosas parciales, pero no está tan bien alimentado. Y es el primero oral. Es un nuevo concepto de personalizar más la interacción, que es donde radica ahora el reto de la inteligencia artificial, el poder adaptar la forma de hablar e interpretar las emociones. Es decir, adaptarse a ti, no solamente en lo que dices, sino como lo dices, la cadencia, etc.

– ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en un motor para impulsar la enseñanza internacional del español?

– Sin ningún tipo de duda. Si te metes en un explorador de internet, salen mil aplicaciones para aprender un idioma. El problema es que utilizan herramientas que traducen desde el idioma inglés. Poder contar con aplicaciones que interactúen directamente con la fuente en español va a permitir enseñar mucho mejor el idioma.

– ¿Cómo se prepara UNIR para liderar esa oportunidad desde La Rioja?

– Lo que nos motiva es poder dar a la lengua, a nivel mundial y a nivel informático, la relevancia y utilidad que tiene. A nivel de enseñanza ocurre menos, porque se enseña mucho español; pero desde el punto de vista de la investigación, se investiga en inglés. Cuando uno trabaja sobre la materia que es objeto de investigación, hay que centrarse en el idioma exacto.

– Futuro en Español es un foro que conecta empresas, instituciones y universidad. ¿Qué espera UNIR obtener de esta edición centrada en la inteligencia artificial?

– Nos gusta que se celebre en Logroño, en La Rioja, en la cuna del español. Hay que sacar pecho de lo que cada uno tiene. Tenemos que encontrar la máxima afinidad entre la tecnología y la lingüística. En este congreso, la idea es poner en relieve la importancia que tiene el español, tanto a nivel de aprendizaje, como de enseñanza o como de tecnología. Creo que es el momento adecuado y es supernecesario. Existe una red enorme en otros idiomas, fundamentalmente en inglés, que aúna tecnología y lingüística; valoremos, ensalcemos y potenciemos a nivel académico y científico el español. Queremos transmitir la importancia que el español debe tener en la IA generativa y en las posteriores que vengan.

Más de 60 proyectos internacionales en los cinco continentes Según subraya Daniel Burgos, «la tecnología juega un rol muy importante y con la lingüística el emparejamiento resulta idóneo. Ahí tenemos que contribuir desde el español». UNIR cuenta en la actualidad con 350 socios de investigación internacional en todo el mundo. «Hemos gestionado, diseñado y coordinado más de 60 proyectos internacionales. Ahora tenemos dieciocho en los cinco continentes, y salvo en Marruecos que trabajamos en francés, funcionamos en inglés». Y de esos 18 proyectos, en seis se trabaja sobre inteligencia artificial. Cada uno se centra en una rama distinta, «y algunos utilizan modelos de lenguaje y otros usan otro tipo de ontologías». Burgos considera que UNIR cuenta con los recursos necesarios «para contribuir como estamos haciendo ahora de cara a un beneficio social de comunidad».